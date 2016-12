Judecat pentru viol

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa l-au trimis, ieri, în judecată, în stare de arest preventiv, pe Teodor Fluturaş, de 27 de ani, din Brăila, sub aspectul comiterii infracţiunii de viol. Conform anchetatorilor, incidentul a avut loc, în noaptea de 18 spre 19 iulie, pe plaja din zona de Nord a staţiunii Mamaia. Victima în vârstă de 29 de ani le-a spus anchetatorilor că, în seara în care a avut loc incidentul, a fost la o terasă din zonă împreună cu prietenul ei. La un moment dat, cei doi s-au certat, iar fata a plecat în căutarea unui taxi pentru a pleca acasă. Conform rechizitoriului, în apropierea unui camping, tânăra a fost abordată de doi agenţi de pază care i-au promis că o vor ajuta să găsească un taxi. Unul dintre cei doi bărbaţi a dus-o, însă, pe victimă, pe plajă şi a obligat-o să întreţină cu el relaţii sexuale. După ce a scăpat din mâinile agresorului, victima a sunat la 112, iar în scurt timp oamenii legii au reuşit să îl prindă pe agresor. La scurt timp, oamenii legii l-au identificat pe autor în persoana lui Teodor Fluturaş, angajat la o societate de pază şi protecţie care păzea un hotel din apropiere. În timpul audierilor, bărbatul a susţinut, însă, că este nevinovat. „Eram în timpul serviciului, pe postul 1, iar colegul din spate m-a anunţat că i-a intrat o femeie în zonă, la postul trei. Era beată. M-am dus la el şi fata a intrat în hotel. Am luat-o cu colegul de mâini şi am dat-o afară. Asta a fost tot“, a declarat Teodor Fluturaş. Nu de aceeaşi părere a fost colegul lui Fluturaş, care a declarat că după ce a violat-o pe femeie, Teodor a venit şi l-a întrebat dacă nu vrea să întreţină relaţii sexuale cu victima. Urmele de viol au fost confirmate şi de medicii Serviciului de Medicină Legală Constanţa.