Judecat pentru violarea unei adolescente

23:01:56 / 26 Februarie 2014

de la unul putin cam analfabet dar logic la cap

bai jigodiilor de procurori si de judecatorii puliii care sinteti cum ma sa-si dea din nou in petic , voi il lasati sa vedeti daca i-si da in petic ba nenorocitilor nu v-*ar mai murii multi inainte pa ba boilor sa-si dea in petic cu vreuna din ficele sau cu nevestele voastre bulangiilor care sinteti voi faceti experiente sa vedeti daca-si da in petic nenorocita tara cu ministrii si priministru hoti cu legi de rahat scoase la buleala . cum aplicati baaaaa nenorocitilor noul cod daca criminalitatea este mult mai recrudescenta voi dati legi mai flexibile ca sa poata profita infractorii baaaaa legislatia si procedura se aplica la o criminalitate data si in functie de ea nu ne apucam sa modificam legile daca infractionalitatea abia este tinuta in friu cu legile in vigoare dapai sa le mai si ciuntiti pe ici pe colo sinteti niste cocalari cu totii mai ales jegul ala de predoiu care a vrut sa linga in cur intreaga Europa si sa faca legi si mai bune . mai draga in Europa infractionalitatea este mica din cauza nivelului de trai ridicat si a securitatii sociale foarte bune lucruri absente in Romania baaaaaa blegomane ca sa reduci pedepse si sa ciuntesti fosta procedura penala mai intii trebuia sa le dati oamenilor salarii mai mari si Securitate sociala mai buna si pe urma se umbla la masurile represive sau de recluziune baaa analfabetilor voi nici nu aveti bratari si cind arestati pe unul la domiciliu il puneti sa jure cu mina pe biblie ca nu pleaca nicaieri si ca nu comunica cu ceilalti infractori de grup , sau da declaratie pe propria raspundere cum se face ba analfabetilor care va credeti la curtea de la Geneva sa va fie rusine unde ati dus tara asta pacat de cei morti inainte pentru pamintul asta care inca va rabda si la cite faceti nu va inghite asa cu ati merita!