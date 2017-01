Judecată pentru exploatarea sexuală a fiicei sale

Patru persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Constanţa pentru trafic de minori şi proxentism, respectiv act sexual cu o minoră, primul termen de judecată fiind stabilit de Tribunalul Constanţa pe 11 ianuarie. Stela Akar, de 41 ani, Gabriel Stoicescu, de 37 ani, Alexe Iarnă, de 54 ani, şi Victor Peicu, de 61 ani, toţi din Constanţa, sunt acuzaţi că au abuzat sexual de o adolescentă de 14 ani. Potrivit rechizitoriului, pe 23 octombrie, Stela Akar şi Stoicescu au fost prinşi în flagrant, în zona Satului de Vacanţă, în timp ce negociau cu investigatorul sub acoperire suma pentru care poliţistul urma să întreţină relaţii sexuale cu fata femeii, Alina Florentina, de 14 ani. Cei doi sunt acuzaţi că, timp de un an, au obligat-o pe minoră să întreţină relaţii sexuale cu aproape 100 de bărbaţi, din Constanţa şi din Năvodari. Anchetatorii au stabilit că atât mama, cât şi bunica fetei, care practicau prostituţia, îşi întrebau clienţii, la sfârşitul întâlnirilor, dacă nu vor relaţii sexuale şi cu o adolescentă de 14 ani, specificând gradul de rudenie existent între ele şi copilă. Clienţii erau găsiţi de Gabriel Stoicescu, concubinul mamei, care încasa între 100 şi 150 de lei pentru o partidă de sex cu fata. Cei doi au fost arestaţi preventiv. Alexe Iarnă şi Victor Peicu, doi dintre clienţii adolescentei, vor fi judecaţi pentru act sexual cu o minoră întrucât au avut contacte sexuale cu fata de mai multe ori, deşi ştiau că aceasta are doar 14 ani.