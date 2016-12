Judecată pentru lovituri cauzatoare de moarte

După aproape şase luni de anchetă, procurorii constănţeni au terminat urmărirea penală şi au trimis-o în faţa instanţei de judecată pe Loredana Itu, din Dumbrăveni, pentru lovituri cauzatoare de moarte. Femeia va fi judecată în stare de libertate întrucât, chiar de la începutul cercetărilor, anchetatorii au decis că nu este cazul să o trimită după gratii deoarece are trei copii în întreţinere. Conform procurorilor, pe 5 noiembrie 2012, Loredana Itu s-a certat cu concubinul ei, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi i-a reproşat femeii că nu are grijă de copiii lor. De la ameninţări şi înjurături la acte de violenţă a mai fost doar un pas. Potrivit anchetatorilor, într-un moment de furie, bărbatul şi-a atacat concubina. În clipele următoare, pentru a se apăra, femeia a pus mâna pe o bucată de lemn şi l-a izbit pe acesta în coaste, reuşind apoi să scape din mâinile lui. Lovitura avea să se dovedească fatală... După două zile, Loredana Itu şi-a găsit concubinul fără suflare. Aceasta a anunţat cele întâmplate, iar autorităţile au deschis o anchetă, cazul ridicând suspiciuni în momentul în care poliţiştii au descoperit pe trupul victimei urmele de violenţă. În urma efectuării necropsiei, medicii legişti au stabilit că bărbatul a suferit o ruptură de splină, care i-a provocat decesul. Procesul Loredanei Itu va începe pe 15 mai, la Tribunalul Constanţa.