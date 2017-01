Judecaţi în libertate pentru ultragierea unui poliţist

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa au decis, ieri, ca scandalagiul din Năvodari, care a lovit un poliţist, să fie cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracţiunii de ultraj şi port ilegal de armă în locuri publice. Agentul de poliţie care a primit un pumn în gură a fost consultat de medicul legist, iar în urma examinării s-a stabilit că acesta are nevoie de opt-nouă zile de îngrijiri medicale pentru a-şi vindeca leziunile suferite. „Nu am propus arestarea preventivă a lui Vasile Iordache întrucît Codul Penal prevede pentru infracţiunea de ultraj pedeapsa cu închisoarea sau amendă penală, iar numărul de îngrijiri medicale este sub 20 de zile, ceea ce nu ne permite să îl reţinem şi să îl arestăm preventiv!”, a declarat Valentin Ştefan, prim-procurorul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa. Reamintim că, în seara de 26 august, în jurul orei 23.00, Vasile Iordache, de 34 ani, din Năvodari, se afla în centrul oraşului împreună cu amciul său, Erevin Hagiveli, de 29 ani, iar în momentul în care poliţiştii comunitari au încercat să-i legitimeze a izbucnit scandalul. Oamenii legii spun că cei doi prieteni băuseră împreună într-un bar din Năvodari şi se hotărîseră să-şi continue petrecerea în aer liber. Enervaţi la culme că poliţiştii comunitari nu le permit să se „desfăşoare”, cei doi indivizi au început să-i înjure şi să-i ameninţe. Pentru credibilitate, Vasile Iordache a scos din buzunar un cuţit pe care l-a fluturat în faţa oamenilor legii, avertizîndu-i că, dacă se apropie de el, îi înjunghie. Forţele de ordine au cerut imediat ajutorul lucrătorilor Poliţiei Năvodari, care au venit la locul incidentului pentru a-i calma pe cei doi „viteji” turmentaţi. În ajutor a fost chemat şi un echipaj al Detaşamentului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale (DIAS). Oamenii legii au reuşit în scurt timp să-i imobilizeze pe cei doi bărbaţi, care au fost escortaţi la sediul Poliţiei Comunitare. Vasile Iordache nu s-a potolit, însă, nici acolo... Acesta a continuat să le adreseze injurii oamenilor legii, ba mai mult, s-a ridicat de pe scaun şi a încercat să iasă din clădire. În momentul în care unul dintre agenţii de poliţie a încercat să-l oprească, Vasile Iordache l-a izbit cu pumnul în figură. Tînărul a fost, în cele din urmă, încătuşat şi transportat la sediul Poliţiei Năvodari.