Judecaţi pentru o crimă comisă din răzbunare

L-au îmbătat până când nu s-a mai ţinut pe picioare, apoi l-au scos din bar şi l-au bătut cu sălbăticie. Din cauza rănilor grave suferite, victima a murit după câteva ore, pe patul de spital. Crima a avut loc pe 27 iunie, în localitatea constănţeană Mireasa, iar principalii suspecţi sunt Vasile Drăgoi, de 24 de ani, şi Virgil Mortu, de 42 de ani. Cei doi au fost trimişi în judecată, vineri, pentru omor calificat, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa. După ce au menţinut starea de arest preventiv a lui Drăgoi şi Mortu, judecătorii au decis ca procesul să înceapă pe 9 octombrie. Conform procurorilor, cei doi au vrut să se răzbune pe un localnic, Adrian Cucu, de 24 ani, deoarece au avut un conflict cu el, în urmă cu un an, şi nu-l suportau. În ziua fatidică, victima a fost abordată de Drăgoi şi de Mortu, în barul din Mireasa, şi îndemnată să consume băuturi alcoolice. După ce au văzut că tânărul s-a îmbătat criţă, suspecţii l-au chemat afară, în faţa localului, unde au sărit pe el şi l-au lovit cu pumnii şi cu picioarele până când l-au lăsat inconştient, într-o baltă de sânge. Agresorii au fugit, însă mai mulţi martori oculari au sunat la 112 şi i-au ajutat pe poliţişti să-i prindă pe Drăgoi şi pe Mortu.

MORT ÎN SPITAL În timp ce oamenii legii îi audiau pe cei doi suspecţi, victima era transportată la spital de unul dintre fraţii săi. „Cu câteva minute înainte de a fi bătut, Adrian m-a sunat şi mi-a spus să vin repede în centru, la bar, pentru că simţise că urma să păţească ceva. Am ajuns acolo în doar cinci minute, dar era prea târziu. L-am găsit căzut pe marginea drumului, într-o baltă de sânge. Am chemat un prieten cu o maşină şi am plecat spre Constanţa să îl ducem la spital şi am sunat şi la 112. Respira, dar nu putea să vorbească. Avea multe lovituri la cap. La ieşirea din Mihail Kogălniceanu, ne-am întâlnit cu ambulanţa. Când l-au pus pe targă, a încetat să mai respire, iar medicii au reuşit să îl resusciteze abia după 20 de minute“, a declarat fratele lui Adrian Cucu. Cu toate eforturile medicilor, tânărul a decedat a doua zi, în spital. La scurt timp, Vasile Drăgoi şi Virgil Mortu au fost arestaţi preventiv pentru omor calificat.