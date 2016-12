Judecaţi pentru vânzarea ilegală a unei arme neletale

Doi bărbaţi din Năvodari au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de deţinere de armă neletală, efectuarea de operaţiuni ilegale cu arme şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a avea permis. Gheorghe Mihai şi Valentin Marin au fost anchetaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, dosarul fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa şi având termen pe 26 iunie. Potrivit rechizitoriului, pe 30 aprilie 2010, în jurul orei 17.30, Mihai şi Marin au fost prinşi în flagrant în timp ce vindeau o armă marca Ekol 9 mm, cu gaz iritant-lacrimogen, unui investigator sub acoperire. Oamenii legii spun că tranzacţia a avut loc în zona magazinului Penny Market, din Năvodari. Cei doi au venit cu un autoturism marca Dacia, de culoare albă, cu numărul de înmatriculare TL-01-LAD, iar investigatorul sub acoperire se afla într-o maşină marca Mitsubishi model L 200, acolo unde s-a încheiat afacerea. În vreme ce Marin a coborât din Dacie şi s-a dus la barul din apropiere, Mihai a discutat câteva minute cu investigatorul sub acoperire, a plecat pentru scurt timp şi s-a întors la maşină având asupra sa, ascuns sub un tricou, pistolul marca Ekol 9 mm. Bărbatul a urcat în Mitsubishi, a dat pistolul, a primit 1.400 de lei, moment în care au intervenit poliţiştii şi l-au reţinut pe Mihai. Valentin Marin, care stătea la o distanţă de 20-30 de metri, a fost şi el imobilizat. Cei doi bărbaţi nu au recunoscut, iniţial, comiterea faptelor şi au susţinut în apărarea lor că nu au avut cunoştinţă despre existenţa pistolului în autoturismul marca Mitsubishi. Ulterior, cu ocazia arestării lui preventive, Mihai a afirmat că Marin a fost cel care a făcut rost de armă, dar că el a găsit cumpărătorul. Totodată, Gheorghe Mihai este acuzat că a condus Dacia fără să aibă permis de conducere. Potrivit investigaţiilor efectuate de procurori, cei doi indivizi au fost ajutaţi de alte persoane, printre care şi Ionuţ Iordache, zis „Buzet”, faţă de care procurorii au dispus disjungerea cauzei.