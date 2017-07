Judecătoarea Camelia Bogdan, audiată la DNA

Judecătoarea suspendată din magistratură Camelia Bogdan este audiată la DNA în aceste momente. Ea a venit la DNA după ce a formulat un denunț împotriva celor de la CSM. Camelia Bogdan a fost exclusă din magistratură de către Consiliul Superior al Magistraturii. Camelia Bogdan a devenit celebră în urma dosarului în care a dictat condamnarea lui Dan Voiculescu.

Amintim că judecătoarea Camelia Bogdan a devenit celebră în urma dosarului în care a dictat condamnarea lui Dan Voiculescu. "Am primit o citație în calitate de persoană vătămată în dosarul în care eu am făcut plângere după excluderea mea din magistratură. Eu doresc să aflăm, pe această cale, motivul care a determinat excluderea mea din magistratură. Să se facă verificări extinse. Am identificat mai multe legături de cauzalitate și am prezentat mai multe ipoteze organelor de cercetare penală. Am cerut să se verifice o legătură de cauzalitate între excluderea mea și o posibilă introducere a unor căi extraordinare de atac. Spre exemplu, o contestație în anulare sau o plângere la CEDO. Infracțiunile reclamate sunt fals privind apartenența la masonerie, alte falsuri, deschideri de corespondență, interceptări ale unor sisteme informatice. Eu am dat o declarație în martie 2017 și de atunci nu am mai fost chemată", a spus Camelia Bogdan.

Ea a explicat că ar fi putut deranja anumite persoane și interese, după ce a dispus confiscări de averi și recuperarea banilor "sifonați de la bugetul de stat" și există posibilitatea să existe în magistratură "o anumită protecție a cercurilor de interese".

În plus, Camelia Bogdan a arătat că au existat scurgeri de informații confidențiale, deoarece Dan Voiculescu a fost ținut la curent de conducerea Tribunalului București.

Pe 8 februarie, Camelia Bogdan a fost exclusă din magistratură, în urma unei decizii a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Motivul excluderii l-a constituit faptul că judecătoarea Camelia Bogdan, unul dintre cei doi magistrați care l-au condamnat la 10 ani de închisoare pe Dan Voiculescu, s-ar fi aflat în incompatibilitate/ conflict de interese, deoarece ar fi predat în 2014 în cadrul unui seminar de prevenire a fraudei și corupției funcționarilor APIA, instituție subordonată Ministerului Agriculturii, care a fost parte civilă în dosarul ICA.