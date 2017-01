Judecătoria Medgidia a lăsat liber un recidivist care a violat şi tîlhărit o fată de 15 ani

La cei 22 ani, pe care îi are, Asan Sabri, din Medgidia a fost condamnat de şapte ori la pedepse ce însumează aproape opt ani. Eliberat condiţionat din penitenciar la începutul lunii aprilie a acestui an, Asan Sabri s-a întors acasă şi, după doar o săptămînă, a pus la cale o nouă fărădelege. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 5 spre 6 aprilie o adolescentă de 15 ani din Medgidia a apelat Serviciul de Urgenţă 112, spunînd că a fost victima unui viol. Ea le-a spus anchetatorilor că, un individ mascat cu o cagulă a intrat peste ea în casă, i-a pus un cuţit la gît şi a întrebat-o unde sînt banii şi bijuteriile primite de la mama ei care lucrează în Italia. Răspunsul fetei l-a nemulţumit şi atunci, individul mascat a împins-o pe o canapea, i-a acoperit faţa cu o fustă şi a violat-o. „După consumarea actului sexual, agresorul mi-a luat telefonul mobil, iar la plecare m-a ameninţat cu moartea, în cazul în care voi îndrăzni să spun poliţiştilor ce mi s-a întîmplat. Imi este foarte frică şi mi-aş dori ca acest indivd să dea socoteală pentru faptele sale. Nu a fost seară să nu mă gîndesc că violatorul mă va căuta pentru a se răzbuna pentru că am anunţat poliţia”, a spus victima violului. Iniţial, fapta a fost înregistrată cu autor necunoscut, iar anchetatorii au stabilit un cerc de suspecţi format din trei persoane, printre care se număra şi un vecin al familiei fetei, Asan Sabri, de 22 ani, recidivist. Pînă miercuri, anchetatorii nu reuşiseră să-l descopere pe violator, însă după ce au primit analiza probelor biologice prelevate de la victimă au aflat că violatorul este chiar vecinul fetei, Asan Sabri. Infractor versat, individul nu a recunoscut acuzaţiile susţinînd că în noaptea cu pricina ar fi vîndut seminţe împreună cu mama sa, în apropierea unui local din Medgidia, unde avea loc o nuntă. Individul a fost reţinut pe bază de ordonanţă, iar Parchetul de pe lîngă Judecătoria Medgidia, a propus instanţei din localitate arestarea preventivă a infractorului. Spre surprinderea tuturor, judecătoarea Izabela Florina Cîrstea, preşedinta completului de judecată a respins propunerea de arestare, iar în calitate de purtător de cuvînt al Judecătoriei Medgidia, ne-a declarat: „ În baza probelor prezentate de Parchet am stabilit că propunerea de arestere formulată de procurorul de caz este nefondată iar inculpatul poate fi cercetat în stare dev libertate întrucît nu prezintă un pericol pentru ordinea publică”. Soluţia dată de magistratul Judecătoriei Medgidia a fost însă infirmată de instanţa superioară adică, Tribunalul Constanţa ai cărui magistraţi l-au trimis după gratii pe Asan Sabri pentru viol şi tîlhărie.