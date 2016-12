Judecătoria Medgidia, renovată dar... fără mobilier

Lucrările de renovare a clădirii Judecătoriei Medgidia, demarate în toamna anului 2010, sunt aproape de finalizare. Reprezentanţii firmei de construcţii care s-a ocupat de reabilitarea imobilului spun că magistraţii ar putea să se mute în clădirea de pe str. Independenţei nr. 14, la sfârşitul acestei luni. „Clădirea principală a fost reconstruită, consolidată şi extinsă cu o mansardă, unde vor fi amplasate birourile judecătorilor şi grefierelor. De asemenea au fost construite alte două corpuri de clădire, într-unul urmând să fie amplasate arhivele, celălalt fiind destinat arestului deţinuţilor aduşi la instanţă”, a declarat preşedintele Tribunalului Constanţa, judecător Vasile Cărbune-Cosac. Singura problemă cu care se confruntă conducerea instanţei din Medgidia este lipsa banilor pentru dotarea celor două săli de şedinţă şi a birourilor de la etajele I şi II. „Judecătoria Medgidia nu a avut niciodată mobilier nou, ci a primit mereu scaunele şi birourile scoase din uz de la alte instanţe. Acestea nu pot fi recondiţionate. Pentru dotarea sălilor de judecată am calculat că am avea nevoie de 71.000 de lei şi am cerut Ministerului Justiţiei (MJ) acordarea acestei sume, însă nu am primit încă niciun răspuns. Am comunicat MJ că, în cazul în care nu primim banii cât mai repede, va trebui prelungit contractul de închiriere a clădirii în care activează Judecătoria Medgidia din iulie 2010”, a adăugat Vasile Cărbune-Cosac. El a afirmat că mansarda va fi mobilată din banii deja alocaţi pentru extinderea clădirii, iar încăperile de la etajele I şi II vor trebui să aştepte rectificarea bugerată pentru a-şi primi noul mobilier. Reamintim că proiectul de renovare a Judecătoriei Medigidia a fost aprobat de MJ întrucât clădirea prezenta risc seismic foarte ridicat. În cadrul acestei instanţe activează zece judecători şi 23 de grefiere.