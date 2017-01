Judecătorul CCR, Toni Greblă, audiat la DNA - Update

09:03:49 / 22 Ianuarie 2015

E constitutional sa aduci la DNA un judecator CCR?

Judecatorul CCR Tony Grebla a fost adus la audieri la DNA. Intrebat daca a luat mita acesta a raspuns: Nu am niciun fel de afacere privata... Deci deducem ca mita se poate lua doar daca ai firma? In plus, mita este superba: 2 rochii. Unii si cand iau mita sunt penibili. Cum o sa se uite el in ochii lui Hrebe sau Cocos in puscarie cu o spaga constand in 2 rochii.