Judeţul Constanţa, pe harta de risc a traficului de fiinţe umane

Judeţul Constanţa se află pe harta de risc a traficului de fiinţe umane, după cum reiese din discuţiile purtate în cadrul sesiunii de training „Analize şi soluţii pentru diminuarea traficului de minori în spaţiul UE”, care a avut la Bucureşti. O altă concluzie a dezbaterilor, la care au luat parte membrii asociaţiei Reaching Out Romania (ROR) şi Freedom House, este aceea că „România este ţară sursă pentru traficul de fiinţe umane şi se află întotdeauna pe primele locuri în Uniunea Europeană. Principalele victime sunt copiii”, după cum a declarat Iana Matei, presedintele ROR. Asociaţia are ca scop protejarea şi reintegrarea victimelor traficului de persoane şi, împreună cu “Freedom House România”, implementeaza proiectul \"Combaterea traficului de minori\". \"Le punem în cârcă, în special celor de la direcţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului, un număr foarte mare de copii, dar nu le dăm şi instrumentele necesare să lucreze, asta e foarte clar. (...) Apoi nu există cooperare interinstituţională şi vorbim aici şi de agenţii guvernamentale şi nonguvernamentale\", a mai declarat Iana Matei. Ea consideră că \"la noi încă există mentalitatea că ONG-urile nu trebuie promovate, sprijinite. Un model în acest sens îl reprezintă Olanda, unde există \"echipe care sunt formate din organizaţia care are grijă pe un anumit sector, face asistenţă, din poliţist şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor\", a mai spus preşedintele Reaching Out Romania. (R.M.)