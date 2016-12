Judi Dench şi-a tratat durerea cu actorie

Pierderea cuiva drag este o lovitură cumplită pentru oricine, dar o fire sensibilă, de artist, este şi mai afectată. Judi Dench a mărturisit că actoria a fost cea care a ajutat-o să treacă peste moartea soţului ei, în urmă cu 11 ani. „Chiar m-a salvat. Am fost în Nova Scoţia, imediat după înmormântarea lui Michael şi am făcut „The Shipping News” cu Kevin Spacey timp de patru săptămâni. Şi apoi am revenit şi la o zi am început „Iris”. Apoi imediat m-am întors în Canada să termin „The Shipping News”. Şi apoi am lucrat la „Pride & Prejudice”. Oamenii şi prietenii îmi tot spuneau: „Nu înfrunţi asta, ar trebui să o faci”. Şi poate că aveau dreptate, dar am simţit că jucam. Doliu te încarcă cu o enormă cantitate de energie. Trebuia să folosesc asta”, a declarat actriţa britanică. În plus, Judi Dench, ajunsă la vârsta 77 de ani, a mărturisit că nu şi-a luat decât de două ori pauză, atunci când a născut-o pe fiica sa, Finty Williams, şi ca să aibă grijă de soţul ei când acesta a fost bolnav. Judi Dench şi Michel Williams au fost căsătoriţi timp de 30 de ani.