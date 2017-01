Jugulara şantajistului

Şantajistul nu conteneşte cu urãrile. De rãu. Cã ce-şi poate dori un şantajist ordinar. Nu e Pluguşor în care sã nu spunã cã te are el la mînã. Ca pe clopoţei. Cînd spune Pluguşorul sãu, şantajistul urlã cît poate el de tare ca sã ştie toatã lumea cã te are el la mînã. Cã te poate compromite cu un biet Pluguşor. E meşter mare şi în Sorcove! Nimeni nu sorcoveşte mai bine ca şantajistul de profesie. Chiar dacã s-au terminat Sãrbãtorile, el continuã sã umble cu Sorcova. Prin sediile partidelor, prin diverse instituţii. Pe unde este el interesat de un post sau de o funcţie. Faţã de alţii, chiar mai mult decît lingãul, îşi sorcoveşte şefii tot timpul anului. Şi colegii de partid. Pe care îi lucreazã. Cu sorcova. Tot timpul. Şantajistul te urmãreşte peste tot. Ca sã ţi-o coacã. Pentru cã e rãzbunãtor. Rotofei şi rãzbunãtor. Dacã te iei de jugulara lui. Bunul sãu cel mai de preţ. Pentru el, jugulara înseamnã fabrici şi uzine. Dai în mine? Şantajistului ordinar îi place sã pozeze tot timpul în Moş Gerilã. Umblã cu sacul de şantaje în spinare. Pe la porţile celor pe care îi urãşte. Şantajistul e cel mai bun contabil din urbea noastrã. Ştie pe de rost cîte sarmale ai înghiţit în noaptea de Revelion. Îţi numãrã paharele de vin bãute şi te pîndeşte tot timpul. Ca sã-ţi dea cu sorcova de şantaje în cap. Sã te înveţi minte. Ca sã nu te mai iei de jugulara lui. Pe care o foloseşte uneori pe post de fular. Cînd e frig, îşi pune jugulara la gurã. Şi cînd strãnutã. De aia ţine el aşa de mult la jugulara sa. Abia a început anul şi şantajistul s-a şi pus pe treabã. De fapt, el e activ tot timpul. Nici de Sãrbãtori nu şi-a luat liber. A muncit tot timpul. A tras cu ochiul. Cu bunghiul. A fãcut investigaţii. Cînd se aflã la putere, şantajistul e şi mai periculos. Dacã aţi şti cît de grea e sorcova puterii! E riscant fãrã cascã de protecţie. Cînd te loveşte şantajistul aflat la putere peste cap cu sorcova lui de legi şi dispoziţii aberante. De parcã nu ne-ar ajunge sorcovitul tuturor celor care ne-au transformat viaţa într-un pluguşor amar. De atîta sorcovit, şantajistul îşi dã singur arama pe faţã. Uneori, ce-i drept, face pe... discretul. Îţi ureazã ce are de urat la ureche. De fapt, şuierã ameninţãtor. Şi îţi spune un Pluguşor cu tine într-o ipostazã compromiţãtoare. Pluguşoare cu tîlc. Fãrã motive populare. Din cauza lui şi costumele populare au suferit modificãri substanţiale. Se poartã tot mai mult mãştile de tot felul. Chiar şi în politicã. Unde tot mai mulţi indivizi preferã masca atunci cînd fac politicã. Poate şi pentru faptul cã politica noastrã e un bal mascat de la un capãt la altul. Cu tot felul de filfizoni. Rupţi de realitate. Care, pentru popor, îşi pun mãşti triste. Ca sã creadã amãrãştenii cã le plîng ei de milã. Aiurea! În spatele lor, în spatele mãştilor, vreau sã zic, rîd de le sar capacele. Ce mãşti de oameni îngrijoraţi au tot purtat aleşii noştri înainte de Sãrbãtori! Acum, dupã ce s-au îmbuibat pe la mese, le-au dat jos. Le strînge elasticul faţa. Nu mai suportã masca din cauza efectelor bunãstãrii. Şantajistul e un tip aparte. El îşi poate schimba masca din orã în orã. Acum te ameninţã. Dupã o orã îţi ridicã osanale. Cînd îţi înalţã ode, cînd te înjurã. Ce suflet otrãvit! Cum se mai laudã el pe la toţi cã te are la mînã! Cã te-ar putea distruge! Jegosul! Unde miroase a stricat, sã ştiţi cã prin preajmã se aflã un şantajist. Nu simţiţi cã ne dã tîrcoale o duhoare politicã? Se apropie anticipatele.