Julia Jianu şi-a petrecut vacanţa pe pârtiile din Austria

Julia Jianu, cântăreaţă care s-a lansat odată cu trupa Exotic, înfiinţată la Constanţa şi devenită, mai nou, prezentatoare a unei emisiuni TV muzicale, a revenit, de curând, din vacanţa de iarnă pe care a petrecut-o în Austria, la Solden. Artista care s-a distrat în compania soţului, Bogdan şi a peste 20 de prieteni, practicând snowblade şi ascultând muzică live, s-a întors acasă foarte relaxată şi binedispusă. „Este al şaselea an când mergem în Solden împreună cu prietenii, dar niciodată nu am fost o gaşcă atât de mare. Am plecat la drum 15 persoane şi acolo ni s-au mai alăturat câţiva prieteni. Nu aş fi crezut niciodată că un grup atât de mare va rămâne unit şi toţi se vor înţelege atât de bine pe parcursul a 10-12 zile. Deja toată lumea ne ştia de cum ne vedea, mai ales că mergeam peste tot împreună\", povesteşte Julia.

Ei au stat, ca şi în anii precedenţi, în aceeaşi cabană, unde s-au împrietenit cu proprietara, care a început deja să înveţe româneşte şi care le este foarte dragă. „A devenit ca o bunică pentru noi\", mai spune artista.

Cântăreaţa a profitat de vacanţă pentru a-şi îmbunătăţi stilul de a schia, dar şi metoda de a preda, fiind un excelent instructor de schi. Julia şi-a petrecut serile cu prietenii într-un club, unde se cânta muzică live şi unde ea şi Bogdan le-au oferit clienţilor un recital, soţul ei acompaniind-o la tobe.