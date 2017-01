Julia Roberts devine producător

Actriţa americană va fi producătorul comediei independente „Jesus Henry Christ”, inspirată dintr-un scurtmetraj premiat la Student Academy Award în 2003. Filmul prezintă povestea unui băieţel conceput in vitro şi crescut de o mamă iubitoare, activistă feministă şi simpatizantă a politicilor de stînga. La vîrsta de zece ani, copilul decide că dragostea mamei sale nu îi mai este de ajuns şi începe să urmeze direcţia indicată printr-o serie de bilete lipite peste tot în oraş, sperînd că aceste mesaje îl vor conduce la tatăl lui biologic. Dennis Lee, care a scris şi regizat scurtmetrajul din 2003, va fi scenaristul şi regizorul acestui proiect. Julia Roberts, care va juca în filmul „Fireflies in the Garden”, debutul în lungmetraj al lui Dennis Lee, a decis să nu joace şi în „Jesus Henry Christ”, preferînd să se implice doar în producţia acestuia. Filmul „Fireflies in the Garden”, pe afişul căruia vor putea fi văzuţi Ryan Reynolds, Willem Dafoe, Emily Watson, Carrie-Anne Moss şi Hayden Panettiere, va fi lansat pe 19 iunie, de studioul independent Senator Entertainment.

După o pauză în carieră, timp în care a devenit mămică a treia oară, Julia Roberts, în vîrstă de 41 de ani, va reveni pe marile ecrane din 20 martie, odată cu lansarea thriller-ului „Duplicity”, în care a fost convinsă să joace doar după ce Clive Owen a acceptat rolul. Actriţa s-a situat pe poziţia a doua în topul vedetelor cu cele mai mari onorarii, realizat de Hollywood Reporter la sfîrşitul anului trecut, cu un onorariu de 15 milioane de dolari pentru a juca în „Duplicity”.