Julia Roberts nu se joacă cu focul

Campania globală fondată de Gucci pentru a strânge fonduri destinate proiectelor necesare sprijinirii femeilor din ţările în curs de dezvoltare se bucură de tot mai mult succes! Cel puţin în ceea ce priveşte numărul de celebrităţi care aderă la campanie şi care vor da o mână de ajutor la strângerea banilor. Recent, şi Julia Roberts şi-a anunţat participarea la „Chime for Change“. Cofondatoarele acestui proiect sunt directorul artistic al casei de modă Gucci, Frida Giannini, actriţa Salma Hayek Pinault şi cântăreaţa Beyoncè Knowles-Carter. Acestora li se adaugă, în calitate de ambasadoare ale diverselor proiecte pe care le sprijină, actriţele Halle Berry şi Olivia Wilde, dar şi Madonna, Jada Pinkett Smith, Caryl Stern, Yasmeen Hassan, Alicia Keys, Monique Villa, John Legend şi Sarah Brown, aceştia din urmă fiind membri ai fundaţiei de binefacere „Advisory Board“. La rândul său membră a fundaţiei „Advisory Board“, Julia Roberts a decis să devină ambasadoare în cadrul platformei online Catapult.org, care prezintă diverse proiecte şi strânge fondurile necesare pentru implementarea lor în cadrul „Chime for Change“.

Nu este prima dată când Julia Roberts dă o mână de ajutor unei cauze nobile. Este ambasadoare pentru „Global Alliance for Clean Cookstoves“, o iniţiativă internaţională sub egida Naţiunilor Unite, care colectează fonduri pentru ca trei milioane de persoane defavorizate din întreaga lume să aibă acces la o sursă de foc sigură, sobă, plită sau orice alt dispozitiv, corect branşată la electricitate, gaz sau lemne de foc. Nu este o glumă, dar circa patru milioane de femei şi copii îşi pierd viaţa pentru că se folosesc de dispozitive improvizate pentru a găti. În plus, alte sute de mii se îmbolnăvesc în urma expunerii la fum sau alte deşeuri folosite pentru a face focul. Această cauză îi este atât de dragă Juliei Roberts încât toate cele trei proiecte pe care le promovează pe pagina sa de pe Catapult.org privesc sursa de foc. De exemplu, vrea să fondeze un site online care să ajute femei şi bărbaţi din lumea întreagă să aibă acces la surse de foc şi combustibili moderni. Apoi, vrea să strângă donaţii pentru a oferi cuptoare, sobe sau alte dispozitive de acest fel femeilor din Darfur, prin intermediul Programului Alimentar Mondial. Şi, nu în ultimul rând, vrea să creeze un grup de femei specializate în arta gătitului la foc, care să le înveţe pe localnicele din Tanzania cum să se folosească de sobe şi cuptoare electrice, prin intermediul „The Maasai Stoves & Solar Project“.

Dacă a găti reprezintă o corvoadă pentru milioane de oameni, Julia Roberts nu se numără printre ei. Actriţa este recunoscută pentru atenţia pe care o acordă alimentaţiei şi modului de a găti. Julia Roberts se foloseşte în cea mai mare parte de legume şi fructe din propria grădină. Actriţa a îmbrăţişat învăţăturile budiste şi încearcă să ducă o viaţă cât mai apropiată de natură. Aşa că gătitul şi toate implicaţiile sale o preocupă la modul cel mai serios!