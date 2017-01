Julia Roberts şi soţul ei, premiaţi pentru activităţi umanitare

Actriţa americană Julia Roberts şi soţul ei, Danny Moder, vor fi premiaţi pentru activităţile lor umanitare la gala GLSEN Respect Awards 2014, care va avea loc pe 17 octombrie, la Los Angeles. Astfel, celebra actriţă americană şi soţul ei vor fi recompensaţi la această gală cu GLSEN (Gay, Lesbian & Straight Network) Humanitarian Award, pentru felul în care s-au implicat în producţia filmului ”O inimă normală / The Normal Heart”. Julia Roberts, în vârstă de 46 de ani, care joacă unul dintre rolurile principale în acest lungmetraj TV produs de postul HBO, şi Danny Moder, în vârstă de 45 de ani, care a fost directorul de imagine al filmului, vor fi recompensaţi pentru implicarea lor în acţiunile de conştientizare în rândul populaţiei în legătură cu riscul de infectare cu HIV, prin intermediul filmului respectiv, dar şi pentru donaţiile pe care le-au făcut de-a lungul anilor în beneficiul mai multor organizaţii de caritate, precum UNICEF, Heal the Bay şi Stand Up to Cancer. Filmul ”The Normal Heart”, o adaptare a piesei de teatru omonime scrise de Larry Kramer în 1985, descrie primii ani ai epidemiei de SIDA din comunitatea gay americană şi a primit 11 nominalizări la ediţia din acest an a premiilor Primetime Emmy, care vor fi decernate pe 25 august.

Julia Roberts s-a căsătorit cu operatorul de imagine Daniel Moder în 2002 și au împreună trei copii: gemenii Hazel Patricia şi Phinnaeus Walter, născuţi pe 28 octombrie 2004, şi Henry Daniel, născut pe 18 iunie 2007. Julia Roberts, care şi-a câştigat celebritatea cu rolul din filmul ”Frumuşica / Pretty Woman”, este deţinătoare a unui premiu Oscar pentru rolul din ”Erin Brokovich”. A mai jucat recent în ”Mănâncă, roagă-te, iubeşte / Eat Pray Love”, în lungmetrajul ”Larry Crowne”, alături de Tom Hanks, în ”Oglindă, oglinjoară / Mirror, Mirror”, o adaptare cinematografică a basmului ”Albă ca Zăpada”, şi în ”Ţinutul din mijlocul verii / August: Osage County” de John Wells, alături de Meryl Streep.