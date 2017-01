Julia Roberts uimeşte încă în bikini

Deşi a împlinit 40 de ani şi a dat naştere la trei copii, cea mai populară actriţă americană pare mai în formă ca niciodată. În ultima vreme şi-a obişnuit admiratorii cu o imagine departe de strălucirea holywoodiană de odinioară, dar rămîne o prezenţă impresionantă. Aflată în vacanţă în Hawaii, alături de numeroasa sa familie, gemenii Hazel şi Phinnaeus de 3 ani şi Henry de 1 an, la care se adaugă trei bone, Julia Roberts a arătat o siluetă impresionantă. Cu un costum de baie în două piese, simpatica actriţă s-a distrat de minune alături de copiii săi în piscina hotelului. Cît de curînd se va alătura familiei şi soţul actriţei, cameramanul Danny Moder, care a fost reţinut de ultimele retuşuri făcute la cel mai recent film al cuplului, “Fireflies In The Garden”. Vacanţa actriţei se va încheia în două săptămîni, cînd va reveni la New York pentru a prezenta trupa sa favorită, Dave Matthews Band, în cadrul unui concert caritabil.

Deşi în ultimii ani a fost o prezenţă rară pe marele ecran, Julia Roberts se menţine în clasamentele celor mai populare vedete americane. În plus, a fost votată recent ca avînd cel mai frumos zîmbet. În clasament este urmată de Simon Cowell şi de actriţa America Ferreira.