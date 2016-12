Julia Roberts & Tom Hanks, Jodie Foster & Mel Gibson - duelul starurilor

O comedie romantică şi o dramă care propun cupluri cinematografice de zile mari se pregătesc de lansare, iar campaniile de promovare devin din ce în ce mai agresive. În afara numelor mari din distribuţie, aceste filme mai au în comun că unul dintre protagonişti semnează şi regia acestor producţii atât de aşteptate. Primul din aceste lungmetraje este „Larry Crowne” cu Julia Roberts şi Tom Hanks, în rolurile principale, iar acesta din urmă semnează şi regia. Este primul film regizat de Tom Hanks din 1996, când se lansa o altă comedie „That Thing You Do”. Tot Tom Hanks a scris şi scenariul alături de Nia Vardalos, cea care a scris şi interpretat rolul principal din comedia „My Big Fat Greek Wedding”, produsă de Tom Hanks, unul dintre cele mai mari succese de încasări din istoria producţiilor independente. În acest film Tom Hanks interpretează rolul unui bărbat aflat la mijlocul vieţii care după o carieră exemplară în marină devine vânzător într-un supermagazin până recesiunea îl transformă în şomer. Şi nu are altă şansă decât să facă o schimbare decisivă în viaţa sa şi să revină pe băncile şcolii. Iar profesoara care să îi ofere o nouă orientare în viaţă nu este alta decât Julia Roberts, care cu ajutorul său va redescoperi pasiunea profesională, dar mai ales sentimentală.

Este pentru a doua oară când Julia Roberts şi Tom Hanks joacă împreună după „Charlie Wilson`s War / Războiul lui Charlie Wilson” din 2007. Ambii au primit nominalizări de Globurile de Aur pentru rolurile interpretate. Este cum am mai spus şi a doua oară când Tom Hanks semnează regia unui lungmetraj, deşi în cei 11 ani de la debutul său ca cineast, îndrăgitul actor a mai semnat episoade din serialele „From Earth to the Moon / De la Pământ la Lună” şi „Band of Brothers / Camarazi de război„. Tot Tom Hanks a avut ultimul cuvânt în ceea ce priveşte alegerea distribuţiei. Acesta i-a ales pe Bryan Cranston care a mai lucrat cu Tom Hanks la „That Thing You Do” şi „Saving Private Ryan / Salvaţi soldatul Ryan”, pe Cedric The Entertainer, Taraji P. Henson, Wilmer Valderrama, George Takei şi pe Rita Wilson, soţia sa.

Al doilea lungmetraj este regizat de Jodie Foster şi este intitulat „The Beaver” şi îl are în rolul principal pe Mel Gibson. Deşi a fost nevoită să amâne premiera date fiind problemele personale ale lui Mel Gibson, Jodie Foster a ţinut să fie în primul rând un prieten de nădejde. Jodie Foster nu a avut decât cuvinte de laudă pentru Mel Gibson, declarând că nu regretă deloc că i-a propus să joace în film şi îi este recunoscătoare pentru măiestria cu care şi-a interpretat rolul. Iniţial, rolul îi fusese dedicat lui Steve Carrell, dar acesta s-a retras din proiect pe ultima sută de metri, iar Mel Gibson a fost foarte deschis şi prompt în a-l prelua. Jodie Foster este acum convinsă că nimeni altcineva nu ar fi putut să-l interpreteze mai bine.

Filmul a avut premiera în Festivalul de Film South by Southwest şi este o dramă ce explorează efectele depresiei şi impactul acesteia asupra familiilor. Jodie Foster, în vârstă de 48 de ani, consideră acest film drept cea mai mare provocare din cariera ei. Aceasta i-a luat apărarea lui Mel Gibson în faţa acuzaţiilor de violenţă domestică afirmând că acesta este “o persoană foarte sensibilă şi drăgăstoasă”. “Este cel mai deosebit actor cu care am lucrat vreodată. Nu este un sfânt şi are o gură bogată, dar are un suflet mare. Din primul moment în care l-am văzut am ştiut că o să-l îndrăgesc pentru toată viaţa”, a mai afirmat Jodie Foster despre colegul său, în vârstă de 55 de ani.

Jodie Foster şi Mel Gibson sunt prieteni de mai bine de 15 ani de când au jucat împreună în comedia “Maverick”. În timpul filmărilor la “The Beaver”, un film independent cu un buget de 21 de milioane de dolari, un buget foarte mic faţă alte mega-producţiile marilor studiouri, Mel Gibson i-a făcut confidenţe cu privire la problemele pe care le avea în relaţia cu Oksana Grigorieva, cu care are al optulea copil, pe micuţa Lucia. Jodie Foster nu a vrut să fie indiscretă şi a declarat că a fost o situaţie foarte dificilă pentru actor şi că nu tot ce s-a spus şi petrecut este din vina lui. Aceasta a lăsat să se înţeleagă că Mel Gibson a fost şantajat cu privire la difuzarea unor filmuleţe cu el în stare de ebrietate, iar acesta şi-a cerut scuze că acest lucru putea să dăuneze filmului. Acesta este al treilea lungmetraj regizat de Jodie Foster şi primul din 1995 când a semnat “Home for Holidays”, în timp ce debutul său a fost drama “Little Man Tate” în 1991.