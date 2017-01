Julian Assange are probleme cu sănătatea, dar nu se poate trata

"Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange (43 de ani), refugiat de doi ani în Ambasada Ecuadorului din Londra, suferă de aritmie cardiacă, dar autoritățile britanice nu au răspuns la solicitarea sa de a i se acorda îngrijirile medicale necesare", relatează publicația Mail on Sunday, citată de Ria Novosti. Un reprezentant al WikiLeaks a declarat că Assange are de asemenea probleme pulmonare și hipertensiune arterială. Ambasada Ecuadorului, unde Assange se ascunde de doi ani, s-a adresat autorităților britanice pentru a permite transportarea fondatorului WikiLeaks la o clinică din Londra cu o mașină a misiunii diplomatice ecuadoriene, dar Ministerul de Externe al Regatului Unit nu a răspuns la această solicitare. La rândul său, Julian Assange a declarat că ar fi fost mai bine dacă fondurile alocate de autoritățile britanice pentru supravegherea permanentă a Ambasadei Ecuadorului din Londra ar fi fost direcționate spre sectorul social. "De ce alocă (pentru mine) circa 240.000 de lire sterline pe lună. Mai bine cheltuiau acești bani pentru paturi în spitale, alimente pentru nevoiași sau salarii pentru profesori. Poliția londoneză a cheltuit pentru supravegherea ambasadei aproximativ 7 milioane de lire sterline, ceea ce este o risipă absurdă din banii contribuabililor", a declarat Assange într-un interviu pentru Mail on Sunday. De îndată ce va îndrăzni să părăsească teritoriul Ambasadei Ecuadorului, fondatorul WikiLeaks riscă să fie arestat și extrădat în Suedia, unde este suspectat de infracțiuni de natura sexuală. Ministerul britanic de Externe nu intenționează să-i permită lui Assange să părăsească liber Regatul Unit, în pofida presiunilor internaționale.