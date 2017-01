Julian Assange, plasat la izolare… pentru propria lui securitate

Fondatorul site-ului WikiLeaks, deţinut de marţi la Londra, într-un caz de presupus viol, a fost plasat într-o celulă de izolare, a anunţat, vineri, unul dintre avocaţii acestuia, Jennifer Robinson. Închisoarea Wandsworth din Londra, unde este deţinut, a adoptat această decizie pentru propria lui securitate, a declarat Robinson. “Ne-am exprimat îngrijorările cu privire la eventuale probleme de securitate dar nu am cerut să fie plasat la izolare”, a adăugat ea. Potrivit cotidianului britanic “The Guardian”, prizonierii au arătat mult interes faţă de Assange, ceea ce ar justifica decizia închisorii din Wandsworth de a-l transfera într-o celulă de izolare a acestei instituţii. “Nu are mijloace de petrecere a timpului liber, are dificultăţi în a da telefoane, este singur”, a adăugat Robinson. Assange a cerut să i se pună la dispoziţie un calculator pentru a-şi putea pregăti apărarea dar acest calculator ar avea un acces limitat la Internet. Robinson a afirmat că “Assange este frustrat pentru că nu poate răspunde acuzaţiilor ce i se aduc pe tema atacurilor informatice împotriva unor site-uri ostile WikiLeaks. Mi-a spus că nu este implicat şi că este vorba despre o tentativă deliberată de a asocia WikiLeaks, care este o organizaţie de presă, unor hackeri”. Arestarea australianului Julian Assange coincide cu divulgarea de la sfârşitul lui noiembrie, de către WikiLeaks a mii de telegrame diplomatice americane care au provocat un seism diplomatic în lume.

Un nou site de informaţii secrete a fost lansat în Bulgaria, numit Balkanleaks, după modelul WikiLeaks. Pagina de primire are un mesaj de întâmpinare şi instrucţiuni adresate utilizatorilor de Internet despre cum să trimită informaţii, în deplină securitate. Creatorii site-ului dau asigurări că informaţiile vor fi publicate în deplină confidenţialitate şi doar după ce vor fi verificate. “Urmând exemplul site-ului WikiLeaks, am lansat acest site pentru a promova transparenţa şi lupta contra legăturilor între crima organizată şi corupţia politică în statele din Balcani. Suntem ferm convinşi că nu suntem singuri în această luptă. Există mulţi oameni care vor să schimbe Balcanii o dată pentru totdeauna şi care sunt gata să accepte provocarea. Le întindem o mână”, se poate citi pe pagina de primire. Balkanleaks utilizează sistemul de computere TOR, care este foarte dificil de urmărit de serviciile speciale, afirmă creatorii acestuia, subliniind că în cazul în care un document provine de la o instituţie sau chiar de la serviciile speciale, va fi imposibil ca expeditorul să fie identificat. TOR a fost tehnologia utilizată de WikiLeaks până în vara lui 2010. Fondatorii Balkanleaks au subliniat că au hotărât să lanseze acest site, pentru că WikiLeaks s-a concentrat asupra războiului său cu SUA, dar cineva trebuie să se ocupe şi de scandalurile de la nivel local.

O placă în onoarea lui Julian Assange a fost dezvelită la Clubul Jurnaliştilor din Mexico. “Placa a fost dezvelită pentru contribuţia sa la conştiinţa omenirii, oferind probe pentru ceea ce ştiam deja. Prin dezvăluirea a mii de documente diplomatice americane, Julian Assange a ajutat omenirea să se cunoască mai bine, să ştie cum funcţionează lumea şi de ce”, a declarat scriitorul argentinian Marcelo Fabian Monges. “Suntem toţi Julian Assange”, scria pe o pancartă adusă de jurnalistul mexican Ramses Ancira.