Julianna Margulies reprezintă L’Oréal Paris

Eva Longoria Parker, Penelope Cruz şi Beyonce primesc ajutorul actriţei Julianna Margulies în rolul de a reprezenta producătorul de cosmetice L’Oréal Paris. “Îmi aduc aminte când am auzit sloganul . Eram tânără şi mi-am spus: Când voi avea bani, îmi voi cumpăra cosmetice care să mă facă să simt că le merit”, declară simpatica actriţă în comunicatul de presă în care anunţă că va reprezenta producătorul francez. Anii au trecut şi actriţa ajunsă la vârsta de 44 de ani va face reclamă la produsele din gama RevitaLift. ”Întotdeauna am considerat că pielea este cea mai frumoasă parte din mine, pentru că sunt foarte norocoasă să am porii închişi. Sunt şi foarte palidă, aşa că o mare parte a vieţii mele m-am ascuns de soare”, a mai continuat Julianna Margulies, făcând totuşi aluzie că are nevoie doar de o cremă de întreţinere pentru un ten matur şi nu de un tratament intensiv de întinerire. Reclamele care o vor avea ca protagonistă pe Julianna Margulies vor invada ecranele televizoarelor şi spaţiile de afişaj de la începutul anului viitor.