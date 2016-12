Julianne Moore, alegere... de mâna a doua

Actriţa americană Julianne Moore nu a fost prima alegere a juriului condus de Jane Campion la câştigarea premiului pentru Cea mai bună actriţă. Juriul Festivalului de la Cannes din acest an ar fi preferat-o pe Melisa Sozen, interpreta rolului Nihal, tânăra soţie a personajului principal din filmul ”Winter Sleep”, care însă a primit Palme d'Or. Regulamentul festivalului interzice cumulul de premii pentru acelaşi film, astfel încât titlul i-a fost acordat lui Julianne Moore, pentru prestaţia sa din pelicula ”Maps to the Stars”, a regizorului canadian David Cronenberg. De altfel, actriţa americană nici nu a fost prezentă la Cannes pentru a-i fi înmânat premiul. Potrivit unor informaţii de culise, majoritatea voturilor o desemnaseră câştigătoare pe actriţa turcă de 28 de ani Melissa Sozen. Răspunzând la o întrebare despre complexitatea personajului Nihal, preşedintele juriului, Jane Campion, a spus că îi place mult acest personaj care arată că femeia ideală nu există. În virtutea regulamentului festivalului, juriul a fost nevoit să decidă între premiul pentru Cea mai bună actriţă şi Palme d'Or, acordându-i cea mai înaltă distincţie filmului lui Nuri Bilge Ceylan.