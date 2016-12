La 49 de ani, actriţa americană Julianne Moore demonstrează că mai are multe de arătat. Actriţa a pozat nud pentru colecţia de toamnă/iarnă a celebrei firme Bvlgari. Purtând doar bijuterii şi o geantă, plasată strategic şi înconjurată de doi pui de lei, actriţa a demonstrat că timpul nu şi-a lăsat deloc amprenta asupra corpului ei. Campania vine la fix pentru lansarea ultimului ei film, ”The Kids Are All Right”, unde apare în scene lesbi, alături de Annette Bening.