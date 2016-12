Julianne Moore nu are o părere prea bună despre Silvio Berlusconi

Actriţa americană Julianne Moore, prezentă la Festivalul de Film de la Roma, unde a primit un premiu pentru întreaga carieră, a criticat, marţi, recenta declaraţie homofobă a premierului italian, pe care o consideră ”regretabilă, arhaică şi idioată”. În timpul conferinţei de presă de la Roma, după proiecţia filmului ”The Kids Are Allright”, în care actriţa americană interpretează rolul unei mame lesbiene, aceasta a fost rugată de jurnalişti să comenteze declaraţia lui Silvio Berlusconi. Acesta a spus, marţi, că refuză să demisioneze în urma unui scandal cu tentă sexuală în care este implicat, alături de o tânără de 17 ani, susţinând că ”este mai bine să îţi placă fetele frumoase decât să fii gay”. ”Consider că este o declaraţie regretabilă, arhaică şi idioată. Să sugerezi sau să afirmi că nu e în regulă să fii homosexual... Este jenant. Mai ales când anumite persoane continuă să spună astfel de neadevăruri”, a declarat actriţa americană, stârnind ovaţiile persoanelor prezente la conferinţa de presă.

Julianne Moore a vorbit apoi despre cariera ei cinematografică, care a debutat în anii ’90, pe când actriţa trecuse deja de vârsta de 30 de ani, după mulţi ani petrecuţi în teatru şi televiziune. Actriţa consideră că rolurile din filmele ”Short Cuts / Poveşti întretăiate” de Robert Altman, ”Vanya on 42nd Street / Unchiul Vanya de pe strada 42” de Louis Malle şi ”Safe” de Todd Haynes au fost decisive pentru lansarea carierei sale de actriţă de film, precizând că a preferat să se concentreze apoi mai mult pe producţiile cinematografice independente. Printre precedenţii laureaţi ai premiului Marcus Aurelius pentru întreaga carieră, primit de Julianne Moore la Roma, se numără Sean Connery, Sophia Loren şi Al Pacino. Actriţa este câştigătoare a unui premiu Glob de Aur pentru ”Short Cuts / Poveşti întretăiate” din 1994 şi a fost de patru ori nominalizată la premiile Oscar, pentru rolurile din peliculele ”Boogie Nights / Jurnalul unei vedete de film porno” din 1998, ”The End of the Affair / Sfârşitul aventurii” din 2000, ”Far from Heaven / Departe de Paradis” din 2003 şi ”The Hours / Orele” din 2003. A câştigat, de asemenea, premiul de interpretare la Festivalul de Film de la Veneţia, pentru rolul din ”Far from Heaven / Departe de Paradis” în 2002.

Festivalul de Film de la Roma se află în plină desfăşurare şi se apropie de apogeu, după un debut dificil, marcat de protestul profesioniştilor italieni din industria cinematografică. Un număr mare de staruri au păşit pe covorul roşu de la Roma, printre aceştia numărându-se rockerul Bruce Springsteen, care a ţinut să asiste la premiera documentarului ”The Promise: The Making of Darkness on the Edge of Town”, Aaron Eckhart, care a fost prezent la proiecţia filmului ”Rabbit Hole” şi Jesse Eisenberg, prezent la Roma pentru a promova ”The Social Network”. Festivalul de Film de la Roma se va încheia mâine.