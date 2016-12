Julie Gayet, ”partenera” preşedintelui Hollande

Telenovela vieţii private a preşedintelui Franţei a ajuns la un nou episod, cel în care presupusa amantă, Julie Gayet, ar fi însărcinată în patru luni. Informaţia a fost lansată de un blogger francez, care susţine că sursa acestei dezvăluiri vine chiar de la Palatul Elysee.

TĂCERE OFICIALĂ, INFLAŢIE DE ZVONURI La nivel oficial, nimeni nu a făcut vreo precizare. Preşedintele Hollande a evitat să vorbească despre noua sa relaţie, dar a confirmat că are probleme în cuplu cu actuala sa parteneră, jurnalista Valérie Trierweiler. Însă ministrul pentru Buget, Bernard Cazeneuve, s-a referit la Julie Gayet ca fiind ”partenera” lui François Hollande, repetând astfel formularea unui jurnalist, după care s-a corectat, într-o intervenţie la un post de televiziune. Întrebat în legătură cu informaţii privind nominalizarea lui Julie Gayet ca membră a juriului care urmează să-i desemneze pe artiştii care vor primi o bursă din partea statului la Villa Medicis din Roma, ministrul a răspuns, pentru i-Tele, că el nu a făcut absolut nimic în acest sens. ”Partenera sa are o importantă activitate artistică”, a spus ministrul, repetând astfel expresia folosită de jurnalistul cu care discuta. Deşi a revenit asupra formulării, răul fusese deja făcut. ”Mai întâi, ea nu este partenera sa. Eu nu am ce să confirm pe această temă, nu am de spus nimic. Ea desfăşoară această activitate artistică de mulţi ani”, a declarat, stânjenit, Bernard Cazeneuve. Site-ul instituţiei culturale anunţa ieri că actriţa face parte din juriu, alături de artista plastică Anne-Marie Clairet, coregrafa şi dansatoarea Marie-Agnes Gillot şi compozitoarea Lucia Ronchetti. Julie Gayet fusese propusă de către Eric de Chassey, directorul Academiei Franceze la Roma, dar, în cele din urmă, Ministerul Culturii a decis să nu o mai nominalizeze.

AUDIENŢĂ-RECORD În marea conferinţă de presă susţinută marţi pentru a anunţa relansarea reformelor în Franţa, François Hollande a respins toate întrebările cu privire la viaţa sa personală, subliniind dreptul pe care îl are la viaţă privată şi afirmând că trece prin momente dureroase împreună cu partenera sa, Valerie Trierweiler, spitalizată începând de vineri. Însă a promis că va clarifica situaţia relaţiei sale la întâlnirea pe care o va avea cu presa înainte de vizita în SUA, programată pe 11 februarie. La o zi după conferinţa de presă televizată, urmărită de peste patru milioane de francezi, faţă de numai 1,8 milioane în cazul precedentei conferinţe, pe Twitter au apărut zvonuri potrivit cărora Julie Gayet ar fi însărcinată. Un blogger francez, care citează un jurnalist de la televiziunea M6, a afirmat că bebeluşul va veni pe lume în iunie. Contul Le Réel, care a postat informaţia, a şters, ulterior, mesajul. Informaţia ar putea fi confirmată indirect de un alt detaliu. După o ceartă aprinsă cu François Hollande, Valerie Trierweiler a luat un anxiolitic puternic din clasa benzodiazepinelor, indicat pentru tulburări nevrotice şi anxietate, iar agenţii de securitate au decis să o transporte la spital. ”Voia doar să doarmă, pentru a uita. Fiind prea agitată, ea a luat o pastilă de Lexomil, prea puternică”, a precizat o sursă de la Palatul Elysee. Lexomil (Bromazepam) este un medicament indicat pentru tratamentul anxietăţii de diverse tipuri, tulburări de adaptare şi post-traumatice, de tip nevrotic şi psihotic, pentru afecţiuni somatice severe sau crize de anxietate, în profilaxia şi tratamentul delirium tremens şi al altor manifestări ale sindromului de sevraj alcoolic.