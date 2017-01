Julio Iglesias: „Le mulţumesc din inimă românilor”

Prima ediţie a „Galei Internaţionale a Celebrităţilor - Spania, 2010\" se va desfăşura, astăzi, la Madrid, în Salonul de Festivităţi al Facultăţii de Jurnalism, Universitatea Complutense, şi va fi prezentată de marele comentator sportiv Cristian Ţopescu. În cadrul evenimentului, vor fi premiate personalităţi române şi spaniole care au contribuit la dezvoltarea relaţiei dintre cele două ţări. Invitatul de onoare, care va primi Premiul de Excelenţă, este Alteţa Sa Regală Leandro Alfonso de Borbón Ruiz, fiul regelui Alfonso XIII de Spania şi unchiul regelui Spaniei Don Juan Carlos. Printre personalităţile care vor fi premiate în Spania se vor număra Ambasadorul României în Regatul Spaniei, Maria Ligor, Romeo Niram - artist plastic, Nicu Covaci - fondatorul trupei Phoenix, oamenii de cultură Dan Caragea, Bogdan Ater - artist plastic, figură marcantă a artei contemporane în Spania, Fabianni Belemuski - scriitor şi jurnalist, director al revistei „Niram Art\", Cătălina Iliescu Gheorghiu - profesoară la Universitatea Alicante, Spania, directoarea Centrului Cultural al Universităţii Alicante, Emil Pop - campion european de kick-boxing, îndrăgitul interpret Costel Busuioc, Gică Craioveanu şi celebrul cântăreţ Julio Iglesias.

Într-o scrisoare adresată organizatorilor şi juriului Galei, Julio Iglesias a declarat:

„Legătura mea de prietenie şi dragoste cu românii a început în anul 1969, când, datorită iubitului meu prieten Valeriu Lazarov, am participat la Festivalul Cerbul de Aur, la Braşov, de unde păstrez frumoase amintiri. Am avut norocul să colaborez mulţi ani cu Valeriu, în Spania şi am învăţat atâtea lucruri de la el. Astăzi, ne lipseşte tuturor, nu numai pentru că a fost un geniu al televiziunii, ci şi pentru că, înainte de toate, a fost un mare om, nespus de generos, şi un foarte bun prieten. De fiecare dată când m-am întors în România - în 1999, 2007 şi 2008 - am simţit afecţiunea sinceră a oamenilor, am descoperit o ţară minunată în turneele pe care le-am făcut şi mai presus de orice, m-am simţit acasă. Pentru toate acestea, vreau să profit de această ocazie ca să le mulţumesc din inimă românilor\".