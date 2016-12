Julio Iglesias şi-a impresionat fanii români

Celebrul artist latino Julio Iglesias şi-a încântat şi emoţionat, cu vocea sa inconfundabilă, fanii români, într-un concert de aproximativ o oră şi jumătate, susţinut sâmbătă seară, la Zone Arena din Bucureşti. Spectacolul, care a făcut parte din turneul „2012 World Tour”, a fost ultimul din Europa, după cum a afirmat chiar artistul.

Artistul şi-a anunţat, în urmă cu un an, retragerea din viaţa artistică, turneul pe care tocmai ce l-a încheiat putând fi ultimul din cariera îndrăgitului cântăreţ spaniol. Cu o întârziere de un sfert de oră, la 20.15, Julio Iglesias a urcat pe scenă în aplauzele miilor de spectatori. El a salutat fanii în limba română, spunând „Bună seara!”, apoi a început concertul. Păstrând un dialog permanent cu publicul, după fiecare melodie interpretată, Julio Iglesias povestea întâmplări, îşi aducea aminte de prieteni, unii dintre ei care nu mai sunt printre noi sau făcea glume, toate momentele fiind răsplătite de public cu aplauze generoase.

„Sunteţi în inima mea. Îmi amintesc că prima oară am venit în România în 1969, la Braşov. Aveam 10 ani. România a fost prima ţară din cariera mea şi a rămas în inima mea. Haideţi să facem să fie o seară de neuitat\", a spus Julio Iglesias. „Întotdeauna am simţit că românii au sânge latin, cum am şi eu. Aveţi femei minunate şi o ţară foarte frumoasă. Vă iubesc!\", a mai mărturisit artistul. El şi-a încheiat recitalul cu melodiile „I Wanna Know What Love Is” şi „Fragile”, fără să revină pe scenă la cererea publicului pentru bis.