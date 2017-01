Jumătate de an fără victorie pentru FC Farul

07:00:00 / 29 Aprilie 2014

Chiar credeai?

Adica in septembrie au inceput campionatul cu obiectiv promovare si acum in aprilie-mai sunt iremediabil pe ultimul loc? Chiar credeai dle redactor? Aceasta echipa nu reprezinta Farul,nici macar cand in nistorie mai era si prin Divizia B. Aceasta echipa este o rusine,ma tem ca retrogradata,nu va face nici in Liga 3 prea multi purici. Cat despre mentinere in Liga 2 prin marirea nr de echipe este doar o amanare a retrogradarii