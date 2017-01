„Jumătate din angajaţii CNADNR nu au bacalaureatul”

Preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a afirmat, ieri, la seminarul Mediafax Talks about Transport&Logistics, că aproape jumătate dintre angajaţii CNADNR care efectuează controale nu au bacalaureatul, dar semnează procese verbale de sute de milioane. \"Să vă mai spun că am aflat că aproape jumătate din angajaţii de la controlul Companiei de Autostrăzi şi Drumuri din Romînia nu au bacalaureatul, şi semnează procese verbale de sute de milioane? Sunt lucruri grave. Cred că transporturile din România pot fi comparate cu autostrada A1 (Bucureşti-Piteşti), cu infrastructură foarte proastă, pe care mai punem din când în când câte un petic, să mai circulăm o zi\", a spus Hagiu. El a adăugat că angajaţii de la Autoritatea Rutieră Română au bacalaureatul, dar din când în când umblă cu pălării de cowboy şi ştiu să \"vorbeşte românească\". Hagiu a comparat transporturile din România cu o vacă de muls care a slăbit mult în ultimii trei ani, \"e bătută, fugărită şi nu mai are ce mânca\".