Jumătate din numărul maşinilor de lux furate din străinătate, depistate la Constanţa

În primul semestru al acestui an, 44 de politişti de frontieră au descoperit 44 de autoturisme de lux, furate din străinatate. Principalul „furnizor” de autovehicule furate care tranzitează frontierele Românie este Italia, iar persoanele implicate provin din Republica Moldova, România, Italia, şi Federaţia Rusă. Traficul cu autoturisme de lux furate din străinătate rămîne, şi în acest an, „în atenţia” lumii interlope transnaţionale, fiind o activitate ilicită ce aduce beneficii financiare substanţiale membrilor reţelelor deja specializate în domeniu şi extrem de bine organizate la nivelul mai multor state (din vestul către estul Europei). În urma unui „studiu” al cererii şi ofertei pe piaţa neagră a maşinilor, s-a constatat că, la categoria autoturisme de lux, cele mai căutate sînt mărcile “BMW” şi „Audi”, iar la autovehiculele de categorie mijlocie, ponderea o deţin mărcile “Renault” şi „Fiat”. Din analizele efectuate de politiştii de frontieră, s-a stabilit că, în general, reţelele de traficanţi sînt organizate pe două tipuri mari, respectiv cele specializate în furtul autoturismelor de lux şi cele specializate în furtul autoturismelor de categorie mijlocie. La rîndul lor, aceste două tipuri sînt subdivizate în mai multe grupuri de acţiune, a căror „ierarhie” este următoarea: grupa de recunoaştere, care identifică maşinile corespunzătoare “cererii”, grupa tehnică, care confecţionează documentele false, grupa de transport, care trece maşinile peste granite, grupa de valorificare, care vinde maşinile de lux şi grupa de supraveghere ce are ca sarcină supravegherea şi derularea tuturor fazelor incluse în actul ilegal. Traficanţii folosesc diverse moduri de operare unul dintre ele fiind frauda la asigurări, cînd, cu acordul proprietarului, maşina este transportată în altă ţară, “spălată” prin vînzări succesive şi ulterior declarată a fii furată chiar de către proprietar. Alte moduri sînt furtul la comandă sau deturnarea sau frauda la firmele de închirieri. În ultimul caz, se racolează o persoană fără posibilităţi materiale care contra unei sume modice acceptă să deschidă pe numele său un cont într-o bancă şi implicit să obţină o carte de credit (card), document în baza căruia persoana închiriază de la firmele de profil, autoturismul. Pe plan local, de la începutul anului şi pînă în prezent, poliţiştii de frontieră constănţeni au descoperit în trafic, 21 de maşini furate din state ale Uniunii Europene