Jumătate din salariaţii Primăriei ar putea fi trimişi acasă

Guvernul Boc va reuşi marea performanţă de a bloca activitatea autorităţilor locale prin promovarea Legii privind reducerea numărului bugetarilor. “Dacă actul normativ va intra în vigoare, jumătate din funcţionarii Primăriei vor fi daţi afară, diminuându-se proporţional din toate serviciile. Aşa ne învaţă Boc. Reduceri vor fi inclusiv la cluburile de pensionari, pentru că ele sunt întreţinute de salariaţii primăriei. Se reduc şi ele la jumătate. Dacă aşa ne cere Boc aşa facem, pentru că, dacă nu respectăm legea, ne bagă la puşcărie”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că populaţia trebuie să ştie că orice hârtie solicitată de la Primărie va fi eliberată în timp dublu faţă de timpii din prezent. La nivelul Primăriei Constanţa, salariile funcţionarilor au fost deja diminuate printr-o decizie a Curţii de Conturi. „Oricum deja le-au redus salariile la jumătate. Acum două zile am semnat o dispoziţie prin care trebuie să recuperăm şi sporurile pe care le-au primit în urmă cu mai bine de un an. Cu alte cuvinte, în prezent, un salariat din Primărie câştigă 5-7 milioane lei vechi, din care trebuie să plătească sporurile din urmă cu un an sau doi. Din aceşti bani şi aşa puţini li se vor opri lunar sporurile pe care le-au luat. Adică vor ajunge să ia un salariu de 2-3 milioane lei vechi. Să vedem cine o să mai stea să lucreze la Primărie! Probabil că mulţi vor pleca singuri”, a afirmat Mazăre. El a adăugat că nimeni de la Guvern nu a întrebat autorităţile locale când s-a întocmit acest act normativ, deşi va avea repercusiuni grave pentru populaţie, atât în ceea ce priveşte funcţionarea, cât şi în ceea ce priveşte partea de asistenţă şi programe sociale.