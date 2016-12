Jumătate dintre decesele asociate bolilor cardiace au la bază factori care pot fi preveniţi

Jumătate din totalul deceselor asociate cu bolile cardiovasculare au la bază câţiva factori de risc, printre care diabetul şi fumatul, care pot fi preveniţi, potrivit unui studiu realizat recent în Statele Unite pe un grup de adulţi cu vârste cuprinse între 45 şi 79 de ani, informează Reuters. Dar, chiar dacă fiecare dintre statele americane ar reduce acei factori de risc - precum obezitate şi fumat - până la cele mai mici niveluri înregistrate în trecut, mai puţin de 10% din totalul deceselor provocate de maladiile cardiovasculare ar putea fi prevenite în Statele Unite, afirmă autorii aceluiaşi studiu.

În mod surprinzător, "nu a existat o diferenţă uriaşă" în ceea ce priveşte decesele asociate bolilor cardiovasculare "între statele fruntaşe şi cele codaşe", a precizat coordonatoarea studiului, Shivani A. Patel, cercetătoare la Rollins School of Public Health din cadrul Universităţii Emory din Atlanta, un oraş din statul american Georgia. Deşi numărul acestor decese a scăzut constant în ultimii 30 de ani, în urma măsurilor de prevenire şi tratament, maladiile cardiace continuă să reprezinte principala cauză de mortalitate în Statele Unite, provocând 25% din totalul deceselor, adică aproximativ 610.000 în fiecare an, potrivit Centers for Disease Control and Prevention.

Pentru a estima cât de multe dintre decesele asociate bolilor cardiace sunt cauzate de factori care pot fi preveniţi, autorii studiului au analizat răspunsurile oferite de peste 500.000 de persoane, cu vârste cuprinse între 45 şi 79 de ani, în cadrul unui sondaj telefonic realizat în 2009 şi 2010 în privinţa factorilor de risc de ordin comportamental, dar şi pe baza datelor oficiale furnizate de un alt sondaj de amploare realizat la scară naţională - National Health and Nutrition Examination Survey. Cercetătorii, al căror studiu a fost publicat în „Annals of Internal Medicine“, spun că, dacă ar fi posibil să se elimine complet toate cazurile de colesterol ridicat, hipertensiune arterială, diabet, obezitate şi fumat în Statele Unite, atunci 54% dintre decesele asociate bolilor cardiace în rândul bărbaţilor şi aproape 50% dintre decesele din rândul femeilor, din 2010, ar fi putut fi prevenite. Ei au estimat de asemenea, într-un scenariu mai plauzibil, că, dacă toate statele americane ar fi redus nivelurile acestor cinci factori de risc până la cele ale celor mai performante (din acest punct de vedere) cinci state americane, atunci ar fi putut fi prevenite aproximativ 5 procente din totalul deceselor asociate bolilor cardiovasculare. Hipertensiunea şi fumatul au fost asociate cu cele mai multe decese care ar fi putut fi prevenite. În 2009 şi 2010, statele cu cele mici mici niveluri ale factorilor de risc au fost cele de pe coasta vestică americană, precum Colorado, în timp ce nivelurile cele mai ridicate au fost înregistrate în cele din sud, precum Kentucky, Virginia de Vest, Mississippi, Alabama şi Louisiana. Aproximativ 80% dintre respondenţi au raportat o expunere la cel puţin unul dintre acei cinci factori de risc principali.