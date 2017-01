Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, are mare încredere în președintele român, Klaus Iohannis, și își exprimă speranța că acesta va apropia și mai mult România de Europa. "Am mare încredere în domnul președinte al României. Sper că el va apropia și mai mult România de Europa. România este o membră importantă a Uniunii. România nu ar fi completă fără Europa și totdeauna am fost foarte mândru de faptul că în 2005, când eram președintele Consiliului European, am semnat la Luxemburg tratatul de aderare a României și chiar mă simt foarte apropiat de această țară", a spus Juncker după întâlnirea cu președintele român. El a arătat că îl cunoaște de mulți ani pe Klaus Iohannis, de pe vremea când era primarul Sibiului, și că țara sa, Luxemburg, a avut relații privilegiate cu acesta, referindu-se la faptul că Sibiul a purtat titlul de Capitală Culturală Europeană în 2007 alături de Luxemburg. Juncker a adăugat că duminică s-a întâlnit cu președintele Iohannis în circumstanțe care nu au permis să evoce problemele discutate astăzi, respectiv la marșul de la Paris în memoria victimelor atacului de la Charlie Hebdo.