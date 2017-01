Juniorii A ai Academiei Hagi, în careul de aşi al CN

Juniorii republicani A de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” au reuşit să se califice în semifinalele Campionatului Naţional. În Grupa B de calificare de la Tîrgovişte, juniorii pregătiţi de Nicolae Roşca au câştigat o grupă dificilă, din care au mai făcut parte Steaua, Chindia Tîrgovişte (patronată de Gică Popescu) şi LPS Iaşi. După un succes clar cu LPS Iaşi în primul joc, 5-2, a urmat un meci cu Chindia Tîrgovişte decis la loviturile de la 11m, după ce la finalul timpului regulamentar scorul a fost 1-1. Eroul constănţenilor s-a numit Alexandru Buzbuchi, portarul Viitorului apărând două penalty-uri şi transformând o lovitură de la 11m. Meciul decisiv cu Steaua a fost parcă o reeditare a partidei de la seniori, Viitorul şi Steaua având în componenţă mai mulţi jucători care au evoluat în partida din Liga a II-a. „Dacă LPS Iaşi a fost o echipă mai accesibilă, Steaua şi Chindia au fost foarte puternice. Jucătorii se ştiau de la echipa naţională. Au fost multe orgolii. Noi am fost mai organizaţi şi mai disciplinaţi. Am dominat şi meciul cu Steaua, chiar dacă am învins doar cu 1-0“, a declarat antrenorul Nicolae Roşca. În semifinalele CN, Viitorul va întâlni echipa Poli 2002 Timişoara, care a câştigat turneul de la Braşov, din care au mai făcut parte CFR Cluj (campioana en titre), FC Braşov şi CSM Rm. Vîlcea. „Având în vedere că este o semifinală, va fi un meci de care pe care. Vom avea o absenţă sigură, Benzar, care este suspendat pentru primul meci, în timp ce Cârstocea s-a accidentat şi este incert. Chiar şi aşa, avem destui jucători care pot face faţă unor astfel de partide. Când joacă bine, doar lor îşi fac o favoare. Obiectivul este clar: câştigarea campionatului“, anunţă Roşca. În sezonul trecut, Viitorul s-a clasat pe locul 3 în CN, după ce în semifinale a fost eliminată de CFR Cluj. Partida tur cu Poli 2002 Timişoara va avea loc pe 5 iunie, la Constanţa, iar returul pe 12 iunie, la Timişoara.

Lotul juniorilor A care a participat la turneul de la Tîrgovişte: Alexandru Buzbuchi, George Şerban, Radu Cureteu, Florentin Tudorache, Robert Blăniţă, Erhan Eracai, Valeriu Tiron, Romario Benzar, Alin Cârstocea, Marco Muscă, Berti Nicola, Marian Dan, Lilian Drăguţ, Cristian Gavra, Sascha Marinkovic, Constantin Coteanu, Florin Nazîru, Ergut Asan, Ştefan Soldat, Sică Dumitrescu şi Mircea Bangheorghe.