Juniorii A ai Academiei Hagi şi-au apărat cu succes titlul naţional

Pentru al doilea an consecutiv, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a devenit campioană naţională la juniori A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1994), după 1-0 cu Dinamo în marea finală (gol Târnovan, în min. 84). O performanţă de excepţie pentru un club înfiinţat în urmă cu doar patru ani, perioadă în care a devenit deja cel mai puternic centru de copii şi juniori din ţară. „Este munca de un an de zile şi o satisfacţie că jucătorii se văd împliniţi. A fost un meci greu pentru că şi Dinamo are un lot valoros. Avem un grup unit, care a dat dovadă de caracter. S-a văzut că am stat mai bine şi din punct de vedere tactic, pentru că avem jucători de valoare. Nu mi-a fost teamă nici după eliminarea lui Bogdan Vasile, pentru că observasem că Dinamo cedează tot mai mult”, a declarat antrenorul Cristian Cămui. „Sunt fericit că aceşti copii au devenit din nou cei mai buni din ţară la nivelul lor de vârstă. Sperăm să fie un an de excepţie, cu împliniri la toate categoriile de vârstă. Demonstrează continuitatea a ceea ce facem, că toţi copiii care vin din urmă se comportă foarte bine. Demonstrează că se lucrează la foc continuu. Nu avem o generaţie de excepţie, avem generaţii de excepţie“, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu.

PREMII SPECIALE. La festivitatea de premiere au fost acordate două premii speciale pentru cel mai bun portar şi pentru cel mai bun jucător al finalei. Deşi mai mic cu trei ani decât cei aflaţi pe teren, portarul Viitorului, Arpad Tordai, a avut un nou moment de satisfacţie, în timp ce colegul său, Ionuţ Mitriţă, a fost desemnat, pe bună dreptate, cel mai bun jucător. „Avem mulţi jucători care au arătat că sezonul următor vor duce probabil greul în Liga 1”, consideră Cămui. „Ionuţ Mitriţă, cu siguranţă, poate şi mai mult, pentru că are calităţi deosebite şi a avut şi o accidentare. Mai are nevoie să pună forţă pentru că are o abilitate deosebită”, a afirmat şi Peniu.

Iată-i pe cei care au contribuit în acest sezon la obţinerea medaliilor de aur la juniori A - staff-ul tehnic: Cristian Cămui - antrenor principal, Emil Dobre - antrenor cu portarii, Roberto Berruero, Gabi Zaharia - preparatori fizici, George Fălină - team manager. Lotul de jucători folosit pe parcursul campionatului: George Şerban, Andrei Rotariu, Bogdan Nicolae, Arpad Tordai, Cătălin Căbuz - portari; Răzvan Babu, Mihai Bălaşa, Florin Boerean, Adrian Boitoş, Iulian Carabela, Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Răzvan Ciochină, Gabriel Deac, Cristian Ene, Daniel Gheorghe, Virgil Ghiţă, Robert Hodorogea, Paul Iacob, Ionuţ Ichim, Andrei Luduşan, Cristian Manea, Răzvan Marin, Vasile Mihai, Bogdan Mitache, Ionuţ Mitriţă, Dragoş Nedelcu, Boban Nikolov, Mihai Oarnă, Elvis Otei, Daniel Păiuş, Dan Panait, Ciprian Perju, Ionuţ Puţanu, Victor Rogoza, Alexandru Scarlat, Radu Stănişoară, Alexandru Stoica, Florin Tănase, Alexandru Târnovan, Bogdan Ţîru, Cătălin Torişte, George Tudoran, Bogdan Vasile, Andrei Vaştag, Ionuţ Vînă, Andrei Vlădescu - jucători de câmp. Staff-ul medical: George Puflene, Alexandru Petcu - medic, Silviu Botea - kinetoterapeut.