Juniorii A bat la porţile primei echipe a Academiei Hagi

Pentru cea mai puternică şcoală de fotbal din România, Academia “Gheorghe Hagi“, proiectul formării şi promovării jucătorilor la prima echipă este unul dintre principalele obiective. Tocmai de aceea, grupa de juniori republicani A reprezintă una dintre principalele ţinte către care se îndreaptă atenţia conducătorilor şi antrenorilor de la formaţia de seniori în momentul în care doresc să apeleze la un jucător. Şi, din fericire pentru antrenori, există o bază de selecţie extrem de valoroasă, cei mai mulţi componenţi fiind internaţionali under 19, under 18 sau under 17. Mulţi dintre aceştia au făcut deja pasul către formaţia de seniori, Cârstocea sau Benzar fiind deja certitudini şi doi dintre pilonii pe umerii cărora antrenorul Cătălin Anghel îşi construieşte primul “11“. În plus, portarii Buzbuchi şi Şerban (fost la Petrolul Ploieşti), fundaşul Tudorache (fost FC Farul), mijlocaşii Iancu şi Muscă sau atacanţii Gavra şi Marinkovic au făcut deja cunoştinţă cu rigorile eşalonului 2 sau 3, astfel că doar timpul va decide când vor face din nou pasul către formaţia de seniori a Academiei Hagi. „Academia nu are o a doua echipă care să evolueze în Liga a 3-a sau a 4-a şi de aceea grupa de juniori A este ca o a doua echipă a clubului, una care trebuie să ofere soluţii pentru prima formaţie. Cred că s-a reuşit în acest proiect de promovare. În acest campionat, trei jucători care au terminat junioratul, Chiţu, Hertu şi Sin, au rămas la lotul de seniori, iar alţii, precum Cârstocea, Benzar, care sunt încă juniori, sunt chiar titulari în unele meciuri ale primei formaţii a Academiei. În plus, cei care sunt născuţi în 1992 şi vor termina în vară junioratul cred că pot face şi ei pasul spre prima echipă. Va urma apoi un nucleu foarte bun, din jucători născuţi în 1993. Mă bucur că au crescut foarte mult la capitolul tehnică şi au trecut foarte bine peste testele pe care le-au dat chiar în această săptămână şi sunt convins că vor trece fără probleme şi peste cele fizice. La Academie selecţia este continuă. Pot pleca şi veni oricând jucători, până când se vor forma foarte bine toate grupele şi vor începe să producă din ce în ce mai mult. Este un sacrificiu pentru ei faptul că sunt nevoiţi să rămână mare parte din timp în cadrul Academiei, dar satisfacţiile le vor avea, cu siguranţă, mai târziu. Îi înţelegem însă că la această vârstă au diverse nevoie. Le este greu să stea ca într-un bastion, însă încercăm să găsim soluţii pentru a le satisface şi diversele dorinţe. Purtăm discuţii, le oferim intervale de timp în care se pot întâlni cu prietenii şi încercăm să le oferim sfaturi cât mai utile. Căutăm să le facem un program mai libertin, deoarece trebuie să le înţelegem şi nevoile, dar totul se desfăşoară sub un anumit control. Programul la Academie este structurat foarte bine din toate punctele de vedere, totul pentru ca ei să poată progresa. Nicăieri în altă parte în România nu cred că ar fi putut beneficia de aceleaşi condiţii de performanţă“, a declarat antrenorul juniorilor republicani A, Ştefan Petcu.

Lotul juniorilor A de la Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ - portari: Alexandru Buzbuchi (născut 1993), George Şerban (1994) şi Vlăduţ Hînţăscu (1994); fundaşi: Robert Blăniţă (1993), Radu Cureteu (1992), Erhan Eracai (1993), Paul Medeşan (1993), Florin Nazîru (1993), Ştefan Soldat (1993) şi Florentin Tudorache (1992); mijlocaşi: Ergut Asan (1993), Dumitru Bangheorghe (1993), Romario Benzar (1992), Alin Cârstocea (1992), Gabriel Iancu (1994), Marco Muscă (1993) şi Valeriu Tiron (1993); atacanţi: Constantin Coteanu (1993), Marian Dan (1992), Sică Dumitrescu (1993), Cristian Gavra (1993), Sascha Marinkovic (1992) şi Berti Nicola (1993).