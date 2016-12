Juniorii A de la FC Farul au ratat calificarea în faza finală a CN

Speranţele oficialilor de la FC Farul de a repeta performanţa de anul trecut, cînd echipa antrenată de Gică Butoiu a cîştigat titlul naţional la juniori A, cea mai mare categorie de vîrstă, 18 ani, s-au spulberat ieri. Constănţenii au ratat calificarea în ultima fază a Campionatului Naţional, fiind învinşi, cu 5-1, de Dinamo Bucureşti, în ultimul act al turneului semifinal, partida avînd loc pe Stadionul “Dinamo”, din capitală. Oficialii grupării de pe litoral au contestat însă vehement arbitrajul, susţinînd că au fost dezavantajaţi clar în prima repriză. “Nu ni s-a acord o lovitură de pedeapsă în minutul 5, cînd Mansur a fost faultat în careu, iar fundaşul dinamovist trebuia eliminat pentru că era în postură de ultim apărător. Apoi am avut şi o bară prin Uche, însă la pauză s-a intrat la cabine la egalitate, 0-0. În debutul reprizei secunde am primit rapid gol, dar am avut şansa de a reintra în joc, creîndu-ne ocazii la poarta adversă. Noi am ratat de fiecare dată, ei au marcat încă un gol şi echipa noastră a căzut psihic. Am reuşit să înscriem la 4-0, prin Uche, dar era prea tîrziu”, a explicat antrenorul Dumitru Antonescu. “A fost o ruşine de arbitraj şi este păcat de muncă acestor copii. Oricum, eu sînt mulţumit de comportarea echipei de-a lungul competiţiei”, l-a completat şeful Centrului de Copii şi Juniori de la FC Farul, Ion Constantinescu.

Ieri, la Iaşi, în turneul final al Campionatului Naţional, a intrat în luptă şi grupa de juniori de la FC Farul pregătită de Mihai Turcu, la categoria de vîrstă 13 ani. Constănţenii au dat piept în primul meci al competiţiei cu FC Vaslui şi au cîştigat partida, cu 1-0, unicul gol fiind reuşit de Cezar Vîjlănescu. Mîine, elevii lui Mihai Turcu vor disputa meciul decisiv cu Steaua Bucureşti, prima clasată în această grupă urmînd să întîlnească cîştigătoarea celeilalte grupe, din care fac parte formaţiile FC Argeş, Steaua Dunării Galaţi şi Poli Iaşi.

Şi juniorii B ai grupării de pe litoral, la categoria de vîrstă 17 ani, s-au calificat la penultima fază a Campionatului Naţional, turneul fiind găzduit de Piteşti. Elevii lui Eugen Şovăilă vor disputa astăzi, de la ora 9.30, prima partidă, urmînd să dea piept cu Dinamo Bucureşti. În al doilea joc, programat mîine, constănţenii vor întîlni echipa gazdă, FC Argeş. Prima clasată din această grupă va juca finala pentru calificarea în ultima fază a întrecerii cu cîştigătoarea celeilalte grupe, din care fac parte echipele Concordia Chiajna, FC “Viorel Mateianu” Baia Mare şi Unirea Alba Iulia.