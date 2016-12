Juniorii Academiei Hagi domină loturile naţionale

Ca şi în ultimii ani, selecţionerii loturilor naţionale de juniori se bazează în special pe juniorii de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” (campioană naţională la toate categoriile de vârstă), convocaţi mereu în număr mare. În această săptămână au sosit 15 convocări pentru tinerii jucători constănţeni la loturile reprezentative Under 15, Under 17 şi Under 18. La categoria U15 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1999) au fost chemaţi la lot (selecţioner Dumitru Uzunea) cinci jucători: Radu Boboc, Raul Vidrăsan, George Acasandrei, Robert Neciu şi Mihai Ene. Lotul U15 este în plin proces de constituire, în acest an având loc doar acţiuni interne de pregătire. Cei cinci jucători constănţeni se vor prezenta la Mogoşoaia, la 28 octombrie. Cei mai mulţi jucători convocaţi de selecţionerul Costel Gîlcă sunt la reprezentativa U17 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1997): Arpad Tordai, Cristian Manea, Dragoş Nedelcu, Dan Panait, Alexandru Cicâldău, Alexandru Stoica şi Robert Grecu (jucător chemat de la U16). După o perioadă de pregătire la Mogoşoaia, în perioada 10-16 octombrie, tricolorii U17 vor merge în Albania, pentru Turneul de Calificare UEFA, unde vor evolua contra ţării gazdă (18 octombrie), Finlandei (20 octombrie) şi Belarusului (23 octombrie), pentru cele două locuri calificante la Turul de Elită UEFA. Lotul U18 (jucători născuţi după 1 ianuarie 1996) va avea în componenţă trei jucători ai Academiei Hagi, selecţionerul Liţă Dumitru convocându-i pe Cătălin Torişte, George Tudoran şi Ionuţ Panţîru. România U18 va disputa două meciuri amicale cu Elveţia, astăzi şi mâine, ambele în deplasare.