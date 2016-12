Juniorii Academiei Hagi, implicați în multe confruntări oficiale

Începând din actualul sezon, Federația Română de Fotbal organizează, în premieră, Cupa României și pentru Liga Elitelor Under 17, competiţie la care au drept de participare primele opt clasate în sezonul regulat din Seriile Est şi Vest ale Ligii Elitelor U17. După ce a devenit campioana României pentru al doilea an consecutiv în întrecerea rezervată jucătorilor născuți după 1 ianuarie 1999, formația FC Viitorul, antrenată de Nicolae Roșca, va evolua în optimile de finală ale Cupei României U17 pe terenul formaţiei UTA Bătrâna Doamnă, meciul fiind programat sâmbătă, 4 iunie, de la ora 12.00, pe terenul „Sânicolau Mic” din Arad. În aceeași fază a competiției, echipa ACS Performer Constanţa, antrenor Viorel Farcaș, va înfrunta tot în deplasare, sâmbătă, 4 iunie, de la ora 12.00, la Oradea, pe stadionul „Tineretului”, pe LPS Bihor.

JUNIORII C DE LA FC VIITORUL, LA TURNEUL ZONAL

Vineri, de la ora 18.00, la Focșani, în cadrul Grupei B a turneului zonal 2 al Campionatului Național de fotbal rezervat juniorilor C (jucători născuţi după 1 ianuarie 2001), FC Viitorul (antrenor Aurelian Despa) va întâlni pe LPS Buzău. Sâmbătă, de la ora 18.00, echipa FC Viitorul va avea ca adversară pe Dacia Unirea Brăila. În Grupa A evoluează formațiile CSM Focşani, Delta Tulcea și Oţelul Galaţi. Ocupantele primului loc se vor înfrunta duminică, 5 iunie, de la ora 11.00, în finala turneului, iar învingătoarea va obține calificarea la turneul semifinal al CN rezervat juniorilor C, programat în perioada 8-11 iunie.

JUNIORII E DE LA FC VIITORUL, LA TURNEUL SEMIFINAL

Calificată la turneul semifinal al Campionatului Național de fotbal rezervat juniorilor E (jucători născuţi după 1 ianuarie 2005), după ce a câştigat turneul zonal de la Ovidiu, echipa FC Viitorul (antrenor Florin Burcea) va evolua în Grupa A a turneului semifinal, la Bucureşti, la sfârșitul acestei săptămâni. Programul meciurilor din Grupa A - sâmbătă, 4 iunie, ora 9.30: FC Viitorul - AS Toni Doboş, ora 11.00: Prosport Focşani - CS U. Craiova, ora 17.00: AS Toni Doboş - CS U. Craiova, ora 18.30: FC Viitorul - Prosport Focşani; duminică, 5 iunie, ora 9.30: Prosport Focşani - AS Toni Doboş, ora 11.00: CS U. Craiova - FC Viitorul.

Celălalt turneu semifinal, Grupa B, va avea loc la Cluj-Napoca şi reuneşte la start formaţiile: LPS Suceava, Luceafărul Cluj, Electrica Timişoara și FC Braşov.

Primele clasate din cele două turnee semifinale vor obţine calificarea în finala mare a CN rezervat juniorilor E, care se va disputa la 7 iunie.

