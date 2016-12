Juniorii constănţeni - mai tari decât cei francezi, la rugby

Juniorii Under 17 şi Under 18 de la CS Cleopatra Mamaia şi CS Tomitanii Constanţa şi-au măsurat forţele, ieri, pe terenul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, împotriva unei reprezentante a rugby-ului francez, Entente Quillan Haute Vallee De L’aude, echipă pregătită de Emil Florea (campion cu Rugby Club Farul Constanţa în 1995 şi 1997). În prima repriză au evoluat tinerii jucători de la Cleopatra Mamaia, pregătiţi de Nicolae Mocanu, care s-au impus cu 12-0 în faţa francezilor, în urma a două eseuri reuşite de Claudiu Trandafir şi Ionel Melinte, acesta din urmă transformând doar una dintre încercări. „Un meci frumos, chiar dacă am fost puţin obosiţi. Este foarte important că am putut juca şi împotriva unei echipe cu un stil diferit de al nostru. Aşa putem creşte în experienţă, mai ales că ne-am propus să câştigăm campionatul, iar în viitor să trimitem cât mai mulţi sportivi către lotul naţional şi echipele de seniori”, a spus antrenorul Nicolae Mocanu.

În repriza secundă, în faţa francezilor s-au aflat rugbyştii de la CS Tomitanii, antrenor Cristi Cojocaru, campioni anul trecut la categoria U16. Deşi mai mici cu aproximativ doi ani decât adversarii, constănţenii au reuşit trei eseuri (Cătălin Mişcoci, Dragoş Burlacu şi Andrei Lupu) şi două transformări (Cătălin Mişcoci), câştigând în final cu 19-14. „Suntem mândri că avem meciuri internaţionale şi copiii au fost foarte emoţionaţi de acest eveniment. Este foarte important să ai un meci internaţional la acest nivel şi este cu atât mai bine că am câştigat. Noi mai avem două partide până la turneul semifinal şi apoi turneul final de la Constanţa, unde dorim să ne apărăm titlul cucerit anul trecut”, a precizat antrenorul Cristi Cojocaru.

Pentru echipele constănţene au evoluat următorii jucători - Cleopatra: Ignat, Cojocaru, Davidoaia, Matei, Iura, Tănase, Ojică, Cozma, Agapie, Melinte, Acsinte, Popa, Ungureanu, Vasiliu, Trandafir. Au mai intrat: Apostol, Rodion, Miron şi Dobre; Tomitanii: Ser, Drăguţ, Militaru, Sali, Petiu, Andrei, Isleam, Strătilă, Necoară, Mişcoci, Părăleşte, Lupu, Lămboiu, Alexe, Burlacu. Au mai intrat: Dumitraşcu, Dina, Ardeleanu, Băbănău şi Iuliu.

APRECIERI PENTRU RUGBYŞTII CONSTĂNŢENI La finalul meciului, antrenorul Emil Florea a mărturisit că a rămas impresionat de jocul bun al tinerilor rugbyşti constănţeni: „Felicit gazdele, în special Asociaţia Judeţeană de Rugby Constanţa, care ne-a permis să avem acest schimb de experienţă care, din păcate, este tot mai rar. Felicit şi antrenorii constănţeni care au pregătit aceşti copii minunaţi. Au arătat că ştiu să joace rugby. Pentru Farul Constanţa este un mare potenţial, iar astăzi (n.r. - ieri) s-a văzut acest lucru pe teren. Contează şi amiciţia şi prietenia care se creează în jurul acestor meciuri. Sper ca şi aceşti copii să poată veni în Franţa, pentru partide amicale. Am văzut un număr 10 foarte bun la Cleopatra (n.r. - Ionel Melinte), care a dinamizat jocul, cu o viteză extraordinară, chiar de nivel internaţional, iar la Tomitanii - o calitate fizică şi de transmisie a balonului care nu mă miră, dacă mă gândesc la cine se ocupă de aceşti băieţi”. Reamintim că sâmbătă, pe stadionul “Mihail Naca”, echipa franceză s-a impus, scor 16-12, în meciul cu LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenori Adrian Pllotschi şi Marian Nache).