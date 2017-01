Juniorii constănţeni au cucerit 21 de medalii la CN de haltere

Săptămâna trecută, sala de sport de la Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” Constanţa a găzduit Campionatele Naţionale de haltere rezervate juniorilor II (sportivi cu vârsta între 12 şi 17 ani). La competiţie au participat 194 de sportivi, 133 de băieţi şi 61 de fete, printre care 30 de la cluburile constănţene Farul (antrenori Ion Filip şi Angheluş Beşleagă, 12), LPS (antrenori Mircea Roşu şi Angheluş Beşleagă, 12) şi Oil Terminal (antrenor Nicolae Căpriceru, 6). În total, halterofilii constănţeni au cucerit 21 de medalii. În ultima zi a competiţiei au urcat pe podium Claudiu Gănuci (LPS, categoria 85 kg), care a cucerit argintul la aruncat şi la total, plus bronzul la smuls, şi Alexandru Sucală (Oil Terminal, 94 kg), care a obţinut trei medalii de argint.

Performerii delegaţiei constănţene sunt triplii campioni Ionela Broască (44 kg), Laura Pricop (48 kg) şi Florin Mihai (62 kg), care au dominat clar categoriile respective şi au şanse mari să fie selecţionaţi pentru Campionatele Europene. „Cred că am mers bine la aceste Campionate Naţionale. Vreau să mă pregătesc cât mai bine în continuare şi să merg la Europene”, a declarat Ionela Broască (16 ani, ea este junioară II şi anul viitor). „Am urcat în categorie faţă de anul trecut, dar nu au fost probleme. Sper să repet performanţa din 2010 şi la Campionatele Europene”, a spus Laura Pricop (va împlini 15 ani anul acesta), triplă campioană europeană anul trecut, la 44 kg. „Este ultimul meu an de juniorat II şi sper să nu mai am parte de accidentări, ca să prind Europenele. Anul trecut am avut o entorsă la cotul drept, dar nu a fost grav şi am revenit repede. Am şanse la podium, dar eu m-aş mulţumi şi cu un loc în primii şase”, a adăugat Florin Mihai (17 ani).

Antrenorul celor trei campioni de la LPS, Angheluş Beşleagă, este optimist în privinţa viitorului sportivilor săi. „Sunt mulţumit de acest bilanţ, deşi am pierdut un sportiv, Safar Florin, care s-a accidentat la cot la CN de juniori I şi a devenit indisponibil până la sfârşitul anului. Era favorit să câştige categoria 69 sau chiar 77 kg şi avea şanse să participe la Europene. Eu cred că toţi campionii noştri, Pricop, Broască şi Mihai, ar trebui să meargă la Europenele din Polonia, din august. Lotul va fi stabilit la începutul lunii viitoare. Vom vedea dacă vor fi selecţionaţi, pentru că la convocări au prioritate sportivii de la Centrele Olimpice, iar sportivii noştri se antrenează la Constanţa. Biroul Federal hotărăşte. Chiar şi aşa, Pricop a fost convocată anul trecut şi a cucerit trei medalii de aur, iar Mihai a avut ghinion să se accidenteze chiar acolo, la cot. A pierdut apoi tot anul competiţional şi astfel a ratat cel puţin 12 medalii în 2010. Mă bucur că acum a revenit fără nicio teamă şi la această competiţie a avut rezultate foarte bune. De exemplu, el a smuls 108 kg, iar următorul clasat a aruncat 107! Şi-a îmbunătăţit aici recordurile personale. Avem o generaţie bună de sportivi şi sperăm să reuşim să-i mai ţinem la Constanţa, să reuşim să-i ajutăm cu masa, cu suplimentele nutritive, pentru că altfel nu poţi face performanţă la haltere”, a declarat Beşleagă.