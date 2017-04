Juniorii de la BC Athletic joacă vineri la Constanța, cu Sevlar Ploiești

Vineri, de la ora 13.00, Sala Sporturilor din Constanța va găzdui meciul dintre Baschet Club Athletic Constanța și Sevlar Ploiești, contând pentru etapa a 13-a, penultima, din faza semifinală a Campionatului Național rezervat jucătorilor sub 18 ani. Înaintea ultimei etape, baschetbaliștii constănțeni ocupă locul 3 în clasament, cu avantaj de un punct față de următoarele două clasate, CSȘ Bega Timișoara și Mureșul Tîrgu Mureș. În condițiile în care primele trei clasate obțin calificarea directă la turneul final, juniorii de la BC Athletic își pot asigura locul 3 în cazul unei victorii împotriva ultimei clasate, având avantajul rezultatelor directe față de timișoreni și mureșeni.

„O să fie un meci frumos, în care noi ne dorim foarte mult să obținem victoria. Cunoaștem echipa din Ploiești, are jucători arțăgoși, dar nu cred că o să ne facă probleme”, a afirmat jucătorul Cătălin Miloș.

„Ne dorim să ne calificăm în fața propriilor suporteri, să nu mai avem alte emoții, nici nu mă gândesc la varianta turneului de baraj. Eu cred că vom face un meci bun și sunt aproape sigur că vom câștiga vineri. Avem un moral bun, chiar dacă venim după înfrângerea de la Sibiu. Acolo am jucat destul de bine și am pierdut la un singur punct diferență. Așa se întâmplă la meciurile între echipe foarte bune, se termină foarte strâns. Am continuat pe aceeași pantă ascendentă din ultima perioadă și asta mă bucură. Cred că băieții vor face față destul de bine presiunii și așteptăm un public cât mai numeros în tribunele Sălii Sporturilor”, a declarat antrenorul principal Alexandru Olteanu.

„Jucătorii noștri sunt obișnuiți cu prezența la turnee finale și cred că vor face față presiunii fără probleme. Calificarea la turneul final a fost unul dintre obiectivele noastre și sunt sigur că îl vom îndeplini”, a adăugat secundul Bogdan Ivanovici.

„În tur a fost un meci disputat, contra unei echipe arțăgoase și care este antrenată de un tehnician cu experiență. Cred că meciul de vineri va fi unul foarte frumos. Bineînțeles, mai avem și jocul din ultima etapă, cu Spike București, însă am vrea să tranșăm soarta calificării încă de săptămâna aceasta. Cu o victorie vineri, locul 3 este matematic asigurat”, a precizat Andrei Talpeș, team-manager la BC Athletic.

Singurul jucător indisponibil este Takacs-Sixt, care a fost operat în luna februarie. El a revenit la antrenamente, dar se află încă în perioada de acomodare. Athletic va juca în ultima etapă în deplasare, cu Spike București (19 aprilie).

Reamintim că în faza semifinală a Campionatului Național U-18 există două grupe a câte opt formații, care joacă între ele tur-retur. Primele trei clasate din fiecare grupă au asigurată calificarea directă la turneul final, iar cele două ocupante ale poziției a 4-a plus două formații venite din turneul de recalificare se vor înfrunta într-un turneu de baraj de patru echipe, care mai oferă două locuri pentru turneul final. ACS Agronomia 4Sports București și CSU Sibiu și-au asigurat deja calificarea directă la turneul final, ca și CSU Știința București din Grupa I-A.

Clasament Grupa II-A:

1. ACS Agronomia 4Sports București 24 de puncte din 12 jocuri

2. CSU Sibiu 21p/12j

3. Baschet Club Athletic Constanța 19p/12j

4. CSȘ Bega Timișoara 18p/12j

5. Mureșul Tîrgu Mureș 18p/12j

6. Phoenix LPS Galați 15p/12j

7. Spike București 15p/12j

8. Sevlar Ploiești 14p/12j

Citește și:

BC Athletic a câștigat un singur meci jucat în weekend la Sibiu

BC Athletic susține în week-end două meciuri la Sibiu

Baschetbaliștii de la Athletic, aproape calificați la turneul final de juniori

Juniorii de la BC Athletic joacă două meciuri în weekend

Succes clar pentru BC Athletic în disputa cu Agronomia

BC Athletic debutează duminică în faza a doua din Liga 1 de baschet masculin

BC Athletic va juca duminică în Liga 1 de baschet masculin, cu Agronomia

BC Athletic a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere

BC Athletic vrea s-o învingă și pe Dinamo II la Constanța

Parteneriate cu mediul privat și cu mediul academic pentru BC Athletic Constanța