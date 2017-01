Juniorii de la CVM Tomis, încă o dată, și-au demonstrat valoarea

Pentru al treilea an consecutiv, formația Club Volei Municipal Tomis Constanța a devenit campioană națională și în întrecerea juniorilor (jucători născuți în anul 1996 și mai mici), obținând cinci victorii din tot atâtea posibile la turneul final al Campionatului Național care a avut loc la Tg. Mureș. Voleibaliștii antrenați de Răzvan Parpală și Sergiu Stancu au cedat doar două seturi, unul în grupă (3:1 cu CSȘ 2 Baia Mare) și unul în finala mare (3:1 cu CSȘ LAPI Dej), formația constănțeană beneficiind și de serviciile a doi jucători obișnuiți deja cu „aerul” înalt al Ligii Campionilor: Adrian Aciobăniței și Robert Vologa, care sunt campioni ai României la seniori, juniori, cadeți și speranțe.

„La juniori a fost mai ușor decât în ceilalți ani. Noi am avut echipă mai bună. În plus, am avut și experiența participării în Divizia A și Liga Campionilor și ne-a ajutat foarte mult acest lucru. Secretul succesului este antrenamentul alături de cei mari. Sezonul viitor va fi unul mai greu pentru noi, deoarece Baia Mare are o echipă bună, dar împreună cu Dediulescu, Gavriz și Darlaczi cred că vom câștiga la juniori și anul viitor”, spune Adrian Aciobăniței, pe umerii căruia, în sezonul viitor, se va „sprijini” întreaga echipă la juniori, ținând cont de faptul că Robert Vologa, Alexandru Muscină, Iulian Petcu și Paul Cămui vor trece la seniori.

„Ne bucurăm că am reușit să devenim, din nou, campioni. A fost un turneu mai ușor decât în anii trecuți și s-a văzut diferența de valoare dintre formația noastră și celelalte echipe. Celor mai mici le transmit să fie serioși și să se țină de treabă, pentru că au ocazia să facă performanță, acest lucru fiind în avantajul lor. Voi continua la seniori și sper să urmeze un sezon la fel de bun și să facem performanță”, consideră și Robert Vologa, aflat la ultimul său titlu din carieră la nivelul juniorilor.

Antrenorul principal Răzvan Parpală va avea misiunea în sezonul viitor să găsească cele mai bune soluții pentru ca formația constănțeană să-și continue supremația la nivelul juniorilor. „A fost un sezon frumos, încununat cu medaliile de aur la juniori. Am avut o generație foarte bună. Acum unii dintre ei au terminat junioratul și sperăm să facă pasul la seniori, alături de Vologa și Aciobăniței. Pentru sezonul viitor, alături de vârful acestei generații, Adrian Aciobăniței, trebuie să găsim cele mai bune variante pentru a continua seria victoriilor”, a încheiat tehnicianul constănțean.