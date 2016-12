Juniorii de la Elpis Constanţa au cîştigat Liga a IV-a la fotbal

Asociaţia Judeţeană de Fotbal a comunicat clasamentul final din campionatul de juniori al Ligii a IV-a la fotbal: 1. Elpis Constanţa 122p; 2. Gloria Albeşti 116p; 3. Cariocas Constanţa 83p; 4. Axiopolis Cernavodă 82p; 5. Oil Terminal Constanţa 80p; 6. GSIB Mangalia 79p; 7. Gloria Băneasa 77p; 8. Perla Murfatlar 72p; 9. Victoria Cumpăna 71p; 10. Ştiinţa Poarta Albă 66p; 11. Portul II Constanţa 65p; 12. Carsium Hîrşova 64p; 13. CSO II Ovidiu 63p; 14. Înfrăţirea Cogealac 62p; 15. Aurora 23 August 58p; 16. Sparta Techirghiol 58p; 17. Viitorul Nisipari 53p; 18. Viitorul Pecineaga 49p; 19. Dunărea Ostrov 44p; 20. Aripile Mihail Kogălniceanu 30p; 21. Farul Tuzla 23p; 22. Voinţa Săcele 16p; 23. Viitorul Cobadin 12p. Voinţa Săcele şi Viitorul Cobadin s-au retras din campionat.

Aşadar, cîştigătoarea campionatului este echipa Elpis Constanţa, aflată la prima participare în Liga a IV-a. La seniori, Elpis, cu mulţi tineri în echipa antrenată de Dumitru Faitaş, a reuşit să pătrundă în play-off şi să ocupe locul 8, iar la juniori s-a clasat prima, deşi s-a prezentat cu jucători născuţi în 1992 şi 1993, în condiţiile în care campionatul este rezervat juniorilor născuţi în 1990 şi mai tineri. „Am grupa asta de opt ani de zile! Eu am format-o, cu ea am participat şi la Campionatul Mondial Danone, din 2005. În 34 de etape am reuşit 30 de victorii, 2 egaluri şi 2 înfrîngeri, ceea ce pe mine m-a mulţumit”, a declarat antrenorul echipei de juniori, Izmir Abdulgani, care s-a bazat pe următorii jucători: Oarză - portar; Ivanciu, Lapa, Micu, Naum, Florea - fundaşi; Memet, Levis Abdulgani, Caragheorghe, Cârstocea, Ştefan, Badea, Tîlvan, Achim - mijlocaşi; Asaftei, Andrei - atacanţi. Dintre aceştia, Florea, Badea, Tîlvan şi Achim sînt juniori 1993, „primii doi fiind foarte talentaţi”, conform declaraţiei antrenorului. Vedeta echipei este Alin Cârstocea, care a fost selecţionat de cîteva ori la echipa naţională.

În continuare, Elpis va juca în faza finală a Campionatului Naţional rezervat juniorilor A1. Mai întîi, un baraj cu echipa din Mihail Kogălniceanu (jud. Tulcea), pe 18 şi 20 iunie, apoi se va organiza faza grupelor şi turneul final.