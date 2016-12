Juniorii de la HCM, locul 8 la turneul final al CN

Juniorii 4 de la HCM Constanţa (copii născuţi după 1 ianuarie 1999) au încheiat pe poziţia a 8-a turneul final al Campionatului Naţional desfăşurat în perioada 14-16 iunie la Turda. După o victorie, un egal şi două înfrângeri în primele două zile de concurs, tinerii jucători ai HCM-ului au remizat, scor 14-14 cu Constelaţia Giurgiu, în ultimul meci al Seriei 1, golurile constănţenilor fiind reuşite de Robert Licurici 4g, Iacub Gafar 3g, Andrei Ciobănescu şi Adrian Vuletici - câte 2g, Mihai Vicol, Alexandru Popa şi Vlad Manoilă - câte 1g. În urma acestor rezultate, HCM a încheiat pe locul 4 Seria 1 şi a disputat, sâmbătă, meciul pentru locurile 7-8, cu Unirea Sânnicolau Mare, în faţa căreia a cedat cu 17-27.

„În acest meci am preferat să le ofer şansa de a juca şi celor care evoluaseră mai puţin în primele partide. Dacă am fi câştigat cele două partide în care am încheiat la egalitate, am fi putut evolua pentru medaliile de bronz. S-a văzut că mai avem foarte mult de muncit. Copiii au calităţi, dar nu este suficient. Pentru noi a fost însă un turneu foarte bun, primul oficial la care am participat şi este foarte bine că am ajuns până aici. Este un punct de la care trebuie să plecăm, să corectăm în viitor greşelile şi să fim mai puternici de la an la an. Oricum, nivelul pe care l-am văzut la unele echipe, mai ales la cele care au şi disputat finala, m-a impresionat pur şi simplu. Doar la juniori 2 mai vezi astfel de calităţi şi nivel al jocului“, a declarat antrenorul Enis Murtaza. Finala CN a fost câştigată de Universitatea Cluj, 23-15 cu Potaissa Turda. Bronzul a fost adjudecat de Minaur Baia Mare, care a învins în finala mică pe CS Progresul Băileşti.