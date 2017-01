Juniorii de la RCJ Farul merg la turneul final

Rugby-ul juvenil constănţean ţine ştacheta sus şi în acest an. După ce în sezonul trecut echipa de juniori under 16 a disputat finala Campionatului Naţional, puştii Farului s-au calificat, din nou, la turneul final, acum la categoria under 17, care va avea loc, în perioada 15-22 mai, pe stadionul “Olimpia“ din Bucureşti. Alături de RCJ Farul, care are în componenţă cinci internaţionali, vor mai participa Steaua Bucureşti, Olimpia Bucureşti, Politehnica Iaşi, Gura Humorului, Buzău, Arieşul Turda şi CFR Paşcani. Cele opt echipe vor fi împărţite în două grupe, urmând să se joace fiecare cu fiecare. Câştigătoarele grupelor vor evolua în marea finală. „Vrem să ne luăm revanşa pentru finala pierdută anul trecut şi să ieşim campioni. Steaua este principalul adversar, însă dacă vom ajunge în finală vom avea motivaţia câştigării primului titlu de campioni“, spune căpitanul Farului, Alexandru Mistreanu. „Suntem pregătiţi, motivaţi şi putem câştiga trofeul, chiar dacă ne aşteaptă o competiţie dificilă“, consideră şi Mario Arvinte. Uvertura Andrei Arghir speră să calce pe urmele tatălui: „Ne-a fost greu să ajungem aici, va fi un turneu echilibrat, dar îmi doresc foarte mult să devin campion încă de la această vârstă“. Antrenorul Virgil Năstase ştie însă că greul abia acum începe: „Rugby-ul se dezvoltă la Constanţa şi din fericire copiii vin la rugby. Ne dorim măcar o finală, ca şi anul trecut, însă ştim că ne aşteaptă partide foarte grele“. Lotul cu care se doreşte cucerirea trofeului este următorul: Andrei Raicea (internaţional U17), Eduard Popiea, Laurenţiu Ionescu, Ion Sărăcilă (internaţional), Constantin Avram, Dan Usatov, Georgian Burlacu, Roberto Ştefan, Eduard Stoian, Răzvan Olescu, Alexandru Arvinte (internaţional), Alexandru Mistreanu, Andrei Ciubotariu, Florin Barbu, Andrei Arghir (internaţional), Robert Badiu, Albert Stiopei (internaţional), Liviu Dumitru, Alexandru Albu, Ştefan Marin, Fănică Ivanov, Alexandru Prodan, Dănuţ Geileanu, Cornel Clinciu şi Georgian Badea.