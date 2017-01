Juniorii II de la CSS 1, premiaţi de HCM pentru titlul de campioni

CAMPIONI RĂSPLĂTIŢI DE CAMPIONI! Handbaliştii de la Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 din Constanţa au fost premiaţi chiar de idolii lor pentru performanţa reuşită, la sfârşitul săptămânii trecute, la Brăila. Campioana României, HCM Constanţa, a felicitat şi premiat, vineri, la Restaurantul “ Terasa Colonadelor”, echipa masculină de handbal juniori II de la CSS 1, care a devenit campioană naţională în cadrul întrecerii rezervate sportivilor născuţi în 1993 şi 1994. Căpitanul HCM-ului şi al echipei naţionale de handbal masculin, Laurenţiu Toma, antrenorul Eden Hairi şi directorul executiv al HCM Constanţa, Nurhan Ali, le-au înmânat sportivilor tricouri pe care era înscripţionat “Viitorii campioni cu HCM Constanţa”, precum şi materiale promoţionale din partea clubului, îndemnându-i pe tinerii jucători pregătiţi de Dumitru Muşi să li se alăture în viitor la... echipa mare. „Ne-am bucurat enorm pentru această reuşită. Înseamnă mult, nu numai pentru HCM, dar şi pentru CSS 1, care demonstrează că este una dintre pepinierele importante pentru handbalul masculin. Au lipsit rezultatele în ultima perioadă la nivel de juniori, dar viitorul începe să sune bine. Probabil, cei mai mulţi din cei prezenţi aici vor deveni jucători de bază ai HCM-ului”, a spus Eden Hairi. „Mă bucur că am fost invitat să-i premiem pe aceşti jucători. Ne bucurăm foarte mult pentru reuşita lor. Am stat printre ei şi chiar sunt destul de înalţi. M-aş bucura ca în fiecare an să câştige titlul naţional, iar pe viitor să fie colegii noştri”, a spus Laurenţiu Toma, care lipseşte de la barajul României cu Rusia din cauza unei accidentări. Echipa de juniori II de la CSS 1 este formată din Robert Brănescu, Iulian Halcă, Bogdan Munteanu, Cristian Munteanu, Claudiu Subţirică, Levis Cherim, Gabriel Chitic, Alin Tibel, Alexandru Vână, Andrei Zisu, Alexandru Zvâncă, Robert Curcă, Bogdan Anton, Cătălin Ion, Silviu Stoian şi Daniel Rotariu „Ştiam că sunt nişte băieţi cu calităţi deosebite, nişte băieţi care îşi doresc să facă performanţă. Au făcut multe sacrificii, mai ales în această iarnă grea, când mulţi făceau naveta din diferite localităţi. Nu au lipsit deloc de la antrenamente şi asta demostrează că au o pasiune adevărată pentru handbal. Mă bucur pentru ei, mai ales că visul lor a devenit realitate. Pentru mine a fost o plăcere să redescopăr copilăria mea profesională”, a spus, fericit, antrenorul Dumitru Muşi. „Am plecat cu ultima şansă, dar am demonstrat că avem valoare şi că putem să ne îndeplinim visul. Acum sperăm şi la un loc pe viitor în echipa mare a HCM-ului, pentru că dacă nu exista această echipă nici eu nu m-aş fi apucat de handbal”, a spus Iulian Halcă, desemnat cel mai bun jucător al turneului de la Brăila. „Am fost emoţionat să fiu premiat chiar de idolul meu, Laurenţiu Toma. Sper să-i calc pe urme şi poate chiar să fim colegi pe viitor”, a spus şi extrema dreaptă a echipei de juniori, Claudiu Subţirică. La premierea sportivilor a mai participat directorul CSS 1, Cristiana Costara, dar şi reprezentanţi ai DSJ Constanţa.