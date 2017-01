Juniorii II de la HCM s-au calificat la turneul final

Echipa de juniori II (jucători născuți în 1998 și mai mici) de la Handbal Club Municipal Constanța s-a calificat la turneul final al Campionatului Național, după ce a ocupat locul secund în turneul semifinal desfășurat la Constanța, la finalul săptămânii trecute. Învingătoare vineri, scor 25-21 (11-12), în fața celor de la CSŞ Odorhei, echipa pregătită de Enis Murtaza a încheiat la egalitate, sâmbătă, în partida decisivă cu Unirea Sânnicolau Mare, scor 24-24 (12-12). Constănțenii au fost aproape de a câștiga, dar au fost egalați în ultimul minut și, chiar dacă au mai avut ocazia unui atac, nu au reușit să înscrie golul victoriei. Pentru HCM au marcat: Moroșanu 7 goluri, Apostol 5g, Al. Popa 4g, Culea 3g, Licurici 3g, Ciobănescu 1g și Vuletici 1g. Tot sâmbătă, CS Ştiinţa Municipal Bacău s-a impus în duelul cu CSŞ Odorhei, scor 36-23. În primul meci de duminică, Unirea Sânnicolau Mare a câștigat disputa cu CSŞ Odorhei, scor 33-28. Drept urmare, avantajați de golaveraj, constănțenii aveau nevoie să nu piardă la mai mult de 14 goluri derby-ul cu Știința Bacău. Elevii lui Murtaza s-au mobilizat și au fost aproape de un rezultat favorabil, dar au ratat prea mult și moldovenii s-au impus cu 25-22 (14-12). Pentru HCM au marcat: Culea 9g, Al. Popa 6g, Apostol 3g, Moroșanu 2g și Bocioagă 2g. Clasament final: 1. Știința Bacău 9p, 2. HCM 4p (golaveraj: 71-70), 3. Unirea Sânnicolau Mare 4p (77-88). „Îi felicit pe băieți și mă bucur că am rămas un grup unit. Este al doilea an consecutiv când această grupă merge la turneul final, deși jucătorii sunt mai mici cu un an decât adversarii. Este o performanță mare și sper să facem o figură frumoasă în continuare”, a spus antrenorul Enis Murtaza. „A fost dificil, dar cred că puteam câștiga meciul cu băcăuanii. La turneul final va fi mult mai greu, pentru că vom trăi o experiență nouă și se va juca la alt nivel”, a adăugat portarul constănțean Darius Ghereben. „Echipele cele mai bune s-au calificat la turneul final și vreau să-i felicit pe organizatori pentru condițiile oferite. Vom licita la federație pentru a găzdui turneul final”, a declarat antrenorul Științei Bacău, Gabriel Armanu. Turneul final va avea loc în perioada 10-14 iunie, gazda urmând să fie desemnată în scurt timp de Federația Română de Handbal.